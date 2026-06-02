Achttien jonge Brabantse multimiljonairs in de Quote-lijst en dit zijn ze

Er staan dit jaar maar liefst achttien Brabanders in de top 100 Jonge Selfmade Miljonairs, die tijdschrift Quote dinsdag uitbracht. In de lijst staan ondernemers onder de 40 jaar, die hun bedrijf van de grond af aan zelf hebben opgebouwd.

De enige Brabantse vrouw in dit lijstje is Sharon Hilgers (37). Haar bedrijf My Jewellery groeide uit van een sieradenwebshop naar een imperium met zestig winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Hilgers staat met een geschat vermogen van 65 miljoen euro op plek 25. Vorig jaar stond de Bossche onderneemster nog op plek 31, met een geschat vermogen van 58 miljoen euro. De rijkste Brabander in de lijst is Stef van Vugt (29) uit Oosterhout. Hij staat op plek 15 met een geschat vermogen van 90 miljoen euro, dankzij de verkoop van zijn bedrijf Fruits Music: een label dat muzikanten beter vindbaar maakt op Spotify.

Vorig jaar was de Eindhovense Rob van den Heuvel (34) van verzendplatform Sendcloud nog de hoogst genoteerde Brabander in de lijst. Hij stond toen op plek 15 met een geschat vermogen van 90 miljoen euro, maar is inmiddels gezakt naar plek 17 met een geschat vermogen van 80 miljoen euro. Daarmee staat Van den Heuvel op plek drie van de rijkste Brabanders in de lijst. De nummer twee is dit jaar Ralph Poppelaars (37) uit Breda van tuinmeubelbedrijf Tierra Outdoor. Hij staat op plek 16 met een geschat vermogen van 85 miljoen.

De Brabanders in de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs 2026 15. Stef van Vugt (29) - 90 miljoen

16. Ralph Poppelaars (37) - 85 miljoen

17. Rob van den Heuvel (34) - 80 miljoen

19. Bas Smeulders (34) - 80 miljoen

20. Sabi Tolou (37) - 80 miljoen

25. Sharon Hilgers (37) - 65 miljoen

38. Lex Scheepers (29) - 41 miljoen

39. Vincent Seijger (32) - 41 miljoen

43. Alexander Willemsen (37) - 38 miljoen

44. Jorn Besselink (35) - 37 miljoen

50. Sebastiaan Korse (33) - 33 miljoen

70. Thijs Kennes (37) - 25 miljoen

71. Timothy Korse (31) - 25 miljoen

73. Gijs Bruinhof (32) - 24 miljoen

78. Robbert van de Corput (38) - 22 miljoen

83. Luuk Schormans (38) - 22 miljoen

88. Noud Baijens (39) - 20 miljoen

92. Tijn Mutsaers (33) - 20 miljoen