Achttien jonge Brabantse multimiljonairs in de Quote-lijst en dit zijn ze
Er staan dit jaar maar liefst achttien Brabanders in de top 100 Jonge Selfmade Miljonairs, die tijdschrift Quote dinsdag uitbracht. In de lijst staan ondernemers onder de 40 jaar, die hun bedrijf van de grond af aan zelf hebben opgebouwd.
De enige Brabantse vrouw in dit lijstje is Sharon Hilgers (37). Haar bedrijf My Jewellery groeide uit van een sieradenwebshop naar een imperium met zestig winkels in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Hilgers staat met een geschat vermogen van 65 miljoen euro op plek 25. Vorig jaar stond de Bossche onderneemster nog op plek 31, met een geschat vermogen van 58 miljoen euro.
De rijkste Brabander in de lijst is Stef van Vugt (29) uit Oosterhout. Hij staat op plek 15 met een geschat vermogen van 90 miljoen euro, dankzij de verkoop van zijn bedrijf Fruits Music: een label dat muzikanten beter vindbaar maakt op Spotify.
Vorig jaar was de Eindhovense Rob van den Heuvel (34) van verzendplatform Sendcloud nog de hoogst genoteerde Brabander in de lijst. Hij stond toen op plek 15 met een geschat vermogen van 90 miljoen euro, maar is inmiddels gezakt naar plek 17 met een geschat vermogen van 80 miljoen euro.
Daarmee staat Van den Heuvel op plek drie van de rijkste Brabanders in de lijst. De nummer twee is dit jaar Ralph Poppelaars (37) uit Breda van tuinmeubelbedrijf Tierra Outdoor. Hij staat op plek 16 met een geschat vermogen van 85 miljoen.
De Brabanders in de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs 2026
15. Stef van Vugt (29) - 90 miljoen
16. Ralph Poppelaars (37) - 85 miljoen
17. Rob van den Heuvel (34) - 80 miljoen
19. Bas Smeulders (34) - 80 miljoen
20. Sabi Tolou (37) - 80 miljoen
25. Sharon Hilgers (37) - 65 miljoen
38. Lex Scheepers (29) - 41 miljoen
39. Vincent Seijger (32) - 41 miljoen
43. Alexander Willemsen (37) - 38 miljoen
44. Jorn Besselink (35) - 37 miljoen
50. Sebastiaan Korse (33) - 33 miljoen
70. Thijs Kennes (37) - 25 miljoen
71. Timothy Korse (31) - 25 miljoen
73. Gijs Bruinhof (32) - 24 miljoen
78. Robbert van de Corput (38) - 22 miljoen
83. Luuk Schormans (38) - 22 miljoen
88. Noud Baijens (39) - 20 miljoen
92. Tijn Mutsaers (33) - 20 miljoen
Een bekende kop uit het lijstje is Robbert van de Corput (38), oftewel DJ Hardwell. Deze Bredanaar staat op plek 78 met een geschat vermogen van 22 miljoen euro. Daarmee is hij er op vooruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. Toen stond hij op plek 82 met een geschat vermogen van 20 miljoen euro.
Opvallende nieuwkomers zijn voormalig huisgenoten Vincent Seijger (32) en Lex Scheepers (29). Zij staan op plek 39 en 38 met een geschat vermogen van ieder 41 miljoen. Samen met voormalig huisgenoot Mark Verhagen, die inmiddels in Amsterdam woont, begonnen zij in Eindhoven hun start-up Rift. Daarmee willen zij ijzerpoeder tot brandstof maken. Dit zou een derde alternatief voor fossiele brandstoffen in de industrie moeten zijn.
Voor Noud Baijens (39) uit Waalwijk is het de laatste keer dat hij in de lijst van jonge selfmade miljonairs staat. Hij staat nu op plek 88 met een geschat vermogen van 20 miljoen euro, maar volgend jaar wordt hij 40 en is hij te oud voor deze lijst.