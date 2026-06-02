Jeugdtrainer gedood in Berghem: experts waarschuwden al voor verdachte (35)

Deskundigen waarschuwden al voor de 35-jarige man uit Oss, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood afgelopen vrijdag van een jeugdtrainer (47) uit Berghem. In een vonnis van juli 2024 concludeerden zij al dat de kans heel groot was dat hij opnieuw de fout in zou gaan.

Toch adviseerden experts tbs met voorwaarden, wat hij van de rechtbank kreeg. Tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink, die gespecialiseerd is in tbs, vindt het opvallend dat voor deze mildere vorm van tbs is gekozen. "Dit is een randgeval", zegt hij. De verdachte Ossenaar had tbs met voorwaarden gekregen, omdat hij vanwege stemmen in zijn hoofd iemand met een groot vleesmes probeerde neer te steken op het station in Ede op 1 augustus 2023. Volgens de deskundigen in het vonnis leed de man aan ernstige psychiatrische problematiek. Zij constateerden dat hij last had van stemmen die hem opdrachten gaven om iemand neer te steken Tbs-advocaat Jan‑Jesse Lieftink ziet daarin een belangrijk signaal: “Dat zijn extreem heftige psychoses. Die stemmen kunnen iemand letterlijk opdracht geven om iemand om het leven te brengen,” legt hij uit. De advocaat verleent bijstand aan mensen die worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum of in een tbs-kliniek verblijven. Ook maakt hij de podcast ‘Diagnose Gestoord’ waarin hij uitleg geeft over dit soort zware strafzaken. De Osse verdachte werd in 2024 veroordeeld voor mishandeling en een poging tot zware mishandeling. Dat zijn in vergelijking met andere zaken waarvoor tbs wordt opgelegd, minder ernstige feiten. Toch woog de onderliggende stoornis van de Ossenaar zwaar voor de rechters. Zij vonden hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Hoge kans op herhaling

Wat advocaat Lieftink opvalt in het vonnis is de risico-inschatting van deskundigen. Experts oordeelden dat de kans op herhaling hoog bleef, zelfs bij behandeling.