Moerdijkers roepen kabinet op 'kleur te bekennen'

Ongeruste bewoners, ondernemers, agrariërs en bijna alle partijen in de gemeenteraad van Moerdijk roepen de Tweede Kamer op om duidelijkheid te geven over de toekomst van het dorp. "Laat Moerdijk geen tweede Groningen worden", luidt hun oproep dinsdag aan de Tweede Kamer.

De Moerdijkers trekken aan de bel nu staatssecretaris Jo-Annes de Bat een nieuw scenario bekijkt voor een kleinere uitbreiding van het haven- en industriegebied waardoor het dorp Moerdijk zou kunnen blijven. Door eerdere uitbreidingsplannen zou het dorp moeten verdwijnen. Maar Moerdijkers missen 'harde garanties' dat dat nu niet hoeft. Ze vrezen dat er in de toekomst 'een ruimteclaim' kan komen. "Wij roepen de Tweede Kamer op: dwing het kabinet om kleur te bekennen. Of de opgave wordt daadwerkelijk kleiner, en dan moet dat keihard worden vastgelegd met juridische borging, financiële garanties en bescherming tegen nieuwe ruimteclaims." Provincie neemt nog geen standpunt in

De provincie Noord-Brabant meldde dinsdag op een voorstel van het Rijk te wachten. Volgens de gedeputeerden heeft het Rijk aangegeven meer tijd nodig te hebben om een afweging te maken.

Wat dat voorstel uiteindelijk ook inhoudt, voor de mensen uit Moerdijk is 'duidelijkheid, zekerheid en perspectief' het belangrijkst, stellen ze. Zij willen geen schijnzekerheid, ook niet als het Rijk niet kan garanderen dat er minder ruimte nodig is voor de plannen. "Dan moet het eerlijk blijven uitgaan van de huidige opgave en de moeilijke keuzes maken die daarbij horen. Geen schijnzekerheid. Geen halve besluiten. Geen geruststellende woorden zonder geld, borging en randvoorwaarden." Zorgen blijven bestaan

De inwoners maken zich ook zorgen over hoe het leven er in het dorp zal uitzien mocht het kunnen blijven bestaan. "Dat een dorp mogelijk fysiek kan blijven bestaan, maakt het nog niet leefbaar." In eerdere plannen werd ervan uitgegaan dat er 450 hectare nodig zou zijn voor de plannen. In de nieuwe optie is nog ongeveer 240 hectare nodig, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders vinden het nieuwe scenario 'op dit moment niet geloofwaardig en niet toekomstvast. Er is op dit moment niet duidelijk welke opgaven geschrapt worden uit vastgestelde rijksplannen'. Het college vraagt zich ook af of de nieuwe optie goedkoper is, 'aangezien de uitbreiding richting meerdere kanten plaatsvindt en stevige maatregelen nodig blijven om leefbaarheid en perspectief te garanderen'.

Rol provincie Provinciale Staten debatteren in juni over de ontwikkelingen rond de energievoorziening in Moerdijk en de toekomst van het dorp. Hoewel het Rijk uiteindelijk moet beslissen over het project, zit de provincie met de gemeente en het waterschap ook aan tafel. Gedeputeerde Staten zouden nu met een standpunt over wat er volgens hen met het dorp Moerdijk zou moeten gebeuren. Maar dat laten ze nu dus nog in het midden, in afwachting van waar het kabinet meer komt. Provinciale Staten debatteren op 12 juni en 19 juni over de positie van de provincie. Op die laatste datum moeten Statenleden een oordeel vellen. Ze kunnen dan ook zelf voorstellen doen om het standpunt bij te sturen. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de uitkomst mee naar het overleg met het Rijk, waterschap en gemeente op 29 juni.

