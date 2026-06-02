Van de Donk durft na blessures nog niet aan WK voetbal te denken
Daniëlle van de Donk heeft het afgelopen seizoen naar eigen zeggen weleens gedacht aan stoppen. "Dat spookt wel eens door je hoofd, als je steeds niet kunt spelen. Gelukkig kon ik de knop ook wel weer omzetten. Ik wil nog zo graag voetballen, maar aan het WK durf ik nog niet te denken", zegt de 34-jarige voetballer uit Valkenswaard in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Ierland.
Van de Donk kijkt bij Oranje terug op een van de zwaarste seizoenen uit haar loopbaan. Zowel bij het Nederlands elftal als bij haar werkgever London City Lionesses stond ze vaker geblesseerd aan de kant dan dat ze kon spelen. Door verschillende blessures werd ze keer op keer teruggeworpen. "Mentaal was het heel zwaar", verzucht de middenveldster. "Ik heb amper het gevoel dat ik heb gevoetbald dit seizoen. Op sommige momenten kon ik het gewoon niet meer. Dan kon ik alleen maar huilen. Mijn moeder zei weleens: 'Stop er toch mee, meisje'. Ze vond het ook zielig voor mij."
Opgeroepen voor Nederlands Elftal
De 172-voudig international wist zich toch steeds weer op te richten en kwam aan het slot van het seizoen alsnog een half uur in actie voor London City Lionesses. Een oproep van bondscoach Arjan Veurink voor Oranje voelde als een welkome beloning. "Toen ik eenmaal de bal weer aan mijn voeten voelde, was dat zo lekker. Op het veld ben ik happy. Het verdriet is weg", stelt Van de Donk, die nog een jaar onder contract staat in Londen. "Tegen een bal trappen. Doelpunten maken. Een assist geven. Belangrijk zijn voor mijn club en Oranje. Dat wil ik."
Van de Donk heeft door de vele fysieke tegenslagen geleerd om niet meer ver vooruit te kijken. Zo is het WK voetbal in 2027 nog veel te ver weg voor haar. "Ik kijk naar mijn eerstvolgende wedstrijd. Die spelen is mijn doel", legt ze uit. "Met het WK ben ik nu echt niet bezig."
'Bonus om bij Oranje te zijn'
Ze voelt zich bij het Nederlands elftal nog altijd een van de leiders. Al heeft ze wel gezien dat er onder Veurink een nieuwe dynamiek is ontstaan. "Het voelt als een bonus om nu bij Oranje te zijn", aldus Van de Donk. "Het is mooi om te zien dat dit een echte ploeg is. Dat zag ik ook vanaf de kant tijdens de laatste twee wedstrijden tegen Frankrijk. Er heerst een goede energie. Er wordt hard getraind. Niemand klaagt. Ik had het best begrepen als Veurink me niet had opgeroepen. Gelukkig deed hij dat wel. Ik wil nog graag onderdeel van Oranje zijn, maar het moet wel kunnen. Als ik nog zo'n seizoen meemaak, dan kan ik het WK natuurlijk vergeten."
Voorbereiding WK
De Oranjeleeuwinnen bereiden zich momenteel voor op twee WK-kwalificatiewedstrijden. De eerste is vrijdagavond (5 juni) uit tegen Ierland, de andere maandag (9 juni) thuis tegen Polen.
Het WK voetbal vindt in 2027 plaats in Brazilië. Van de Donk en Oranje strandden op het vorige EK in de groepsfase.