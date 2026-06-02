Van de Donk durft na blessures nog niet aan WK voetbal te denken

Daniëlle van de Donk heeft het afgelopen seizoen naar eigen zeggen weleens gedacht aan stoppen. "Dat spookt wel eens door je hoofd, als je steeds niet kunt spelen. Gelukkig kon ik de knop ook wel weer omzetten. Ik wil nog zo graag voetballen, maar aan het WK durf ik nog niet te denken", zegt de 34-jarige voetballer uit Valkenswaard in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Ierland.

Van de Donk kijkt bij Oranje terug op een van de zwaarste seizoenen uit haar loopbaan. Zowel bij het Nederlands elftal als bij haar werkgever London City Lionesses stond ze vaker geblesseerd aan de kant dan dat ze kon spelen. Door verschillende blessures werd ze keer op keer teruggeworpen. "Mentaal was het heel zwaar", verzucht de middenveldster. "Ik heb amper het gevoel dat ik heb gevoetbald dit seizoen. Op sommige momenten kon ik het gewoon niet meer. Dan kon ik alleen maar huilen. Mijn moeder zei weleens: 'Stop er toch mee, meisje'. Ze vond het ook zielig voor mij." Opgeroepen voor Nederlands Elftal

De 172-voudig international wist zich toch steeds weer op te richten en kwam aan het slot van het seizoen alsnog een half uur in actie voor London City Lionesses. Een oproep van bondscoach Arjan Veurink voor Oranje voelde als een welkome beloning. "Toen ik eenmaal de bal weer aan mijn voeten voelde, was dat zo lekker. Op het veld ben ik happy. Het verdriet is weg", stelt Van de Donk, die nog een jaar onder contract staat in Londen. "Tegen een bal trappen. Doelpunten maken. Een assist geven. Belangrijk zijn voor mijn club en Oranje. Dat wil ik."