Gemeente Drimmelen wacht onderzoek af na dodelijk ongeluk op Tuinbouwweg

De gemeente Drimmelen zegt ‘diep geraakt’ te zijn door het ongeluk dat zich dinsdagmiddag voordeed aan de Tuinbouwweg in Made. Een fietser (25) kwam daar om het leven na een botsing met een auto. Het is de tweede keer in twee maanden dat het op deze weg misgaat. Volgens de gemeente is de situatie bij de weg ‘kwetsbaar’, maar voorlopig neemt ze nog geen maatregelen.

Femke van Bree Geschreven door

“Wij leven mee met de nabestaanden en andere betrokkenen”, laat de gemeente woensdagmiddag weten in een reactie. Dinsdagmiddag rond tien over twee ging het mis. Na een botsing met een auto kwam een 25-jarige fietser om het leven. De voorruit van de auto was volledig gebarsten. De bestuurder is aangehouden. Niet de eerste keer

De Tuinbouwweg, die Made met Drimmelen verbindt, kwam de afgelopen jaren vaker in beeld bij verkeersongelukken. Zo overleed in april een andere fietsster toen ze werd geraakt door een auto, en raakte in 2022 een 14-jarig meisje ernstig gewond nadat ze door een auto werd geschept bij het oversteken. De gemeente laat desgevraagd weten op de hoogte te zijn van deze drie gevallen.