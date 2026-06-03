Gemeente Drimmelen wacht onderzoek af na dodelijk ongeluk op Tuinbouwweg
De gemeente Drimmelen zegt ‘diep geraakt’ te zijn door het ongeluk dat zich dinsdagmiddag voordeed aan de Tuinbouwweg in Made. Een fietser (25) kwam daar om het leven na een botsing met een auto. Het is de tweede keer in twee maanden dat het op deze weg misgaat. Volgens de gemeente is de situatie bij de weg ‘kwetsbaar’, maar voorlopig neemt ze nog geen maatregelen.
“Wij leven mee met de nabestaanden en andere betrokkenen”, laat de gemeente woensdagmiddag weten in een reactie. Dinsdagmiddag rond tien over twee ging het mis. Na een botsing met een auto kwam een 25-jarige fietser om het leven. De voorruit van de auto was volledig gebarsten. De bestuurder is aangehouden.
Niet de eerste keer
De Tuinbouwweg, die Made met Drimmelen verbindt, kwam de afgelopen jaren vaker in beeld bij verkeersongelukken. Zo overleed in april een andere fietsster toen ze werd geraakt door een auto, en raakte in 2022 een 14-jarig meisje ernstig gewond nadat ze door een auto werd geschept bij het oversteken. De gemeente laat desgevraagd weten op de hoogte te zijn van deze drie gevallen.
Volgens de gemeente is de Tuinbouwweg een zogenoemde 'gebiedsontsluitingsweg' met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. “Er rijdt veel verkeer, en door het hoge snelheidsverschil tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers is de situatie extra kwetsbaar. Dat vraagt oplettendheid van iedere verkeersdeelnemer.”
Of de locatie bekendstaat als een gevaarlijk verkeerspunt, wil de gemeente niet expliciet zeggen. Wel benadrukt zij dat ieder ongeval met letsel of dodelijke afloop wordt meegenomen in de monitoring van de verkeersveiligheid.
Onderzoek afwachten
Ook bevestigt de gemeente dat er meldingen zijn binnengekomen over de verkeersveiligheid op de Tuinbouwweg. In het afgelopen jaar ontving de gemeente drie meldingen, waarvan één anonieme melding specifiek betrekking had op de locatie waar dinsdag het dodelijke ongeval plaatsvond.
Voor eventuele aanpassingen aan de verkeerssituatie is het volgens de gemeente nog te vroeg. "Als uit het politieonderzoek blijkt dat er maatregelen nodig zijn op deze locatie, dan zullen we die zorgvuldig overwegen en waar nodig treffen."