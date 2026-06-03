'Mijn fout': eigenaar losgebroken hond over fataal drama op camperplaats

Het incident op camperplaats De Rusheuvel in Oss, waarbij een hondje om het leven kwam na een aanval van een Mechelse herder, heeft veel losgemaakt. Buurtbewoners zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid. De eigenaar van de aanvallende hond, Pierre Peters, wil nu zijn kant van het verhaal vertellen.

Pierre woont al enige tijd met zijn camper op De Rusheuvel. Volgens hem begon afgelopen vrijdag rustig. Hij zat bij zijn camper toen boa's langskwamen voor een controle en hem erop wezen dat zijn twee honden niet vastlagen. Op hun verzoek maakte hij de dieren vast aan stalen kettingen. Terwijl hij daarna bezig was met accu's op zijn aanhanger, zag hij een vrouw met een kinderwagen en een klein wit hondje over het voetpad lopen dat langs de camperplaats loopt. Zijn honden begonnen enthousiast te blaffen. Op dat moment ging het mis: zijn Mechelse herder Bar brak los van zijn ketting. Volgens Pierre brak één van de schakels. "Ik denk: dit gaat fout", zegt hij. Hondje proberen te redden

"De vrouw schrok enorm en liet de riem los. Ik heb die meteen gepakt en probeerde haar hondje uit de buurt van Bar te houden. Tegelijkertijd schreeuwde ik naar mijn hond en probeerde ik hem weg te krijgen", vertelt Pierre.

Volgens Pierre speelde alles zich in enkele seconden af. "Ik probeerde dat hondje te beschermen en mijn hond weg te houden. Het hondje beet mij uit angst meerdere keren in mijn handen. Ondertussen bleef ik schreeuwen naar Bar dat hij weg moest gaan." Pierre voelt zich verantwoordelijk

Uiteindelijk wist hij zijn hond weg te krijgen, maar de verwondingen aan het hondje waren te ernstig. Niet veel later arriveerden politie en dierenambulance. Toen hoorde Pierre dat het hondje niet meer gered kon worden. "Dat kwam hard binnen. Er is een dier overleden. Dat is verschrikkelijk voor de eigenaar en ook voor mij." Pierre zegt verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd. "Tja, mijn fout en ik had me op Bar moeten focussen." Door de paniek maakte hij achteraf gezien de verkeerde keuze: omdat Bar op dat moment los was, had hij zich direct op zijn eigen hond moeten richten. Hij denkt dat het incident kon gebeuren doordat een grote ring van de ketting niet gelast bleek te zijn. "De ketting is zo sterk als de zwakste schakel." Bar heeft nu muilkorf

Na het incident heeft Pierre een muilkorf voor Bar aangeschaft. Ook benadrukt hij dat zijn honden volgens hem nooit agressief zijn geweest naar mensen. "Mensen en kinderen hebben ze nog nooit iets gedaan." Wel erkent hij dat twee enthousiaste Mechelse herders intimiderend kunnen overkomen. De buurt zegt al langer overlast te ervaren van Pierre en zijn honden. "Als je last hebt van mij kan je gewoon met me komen praten. Dan doen we dat met een bak koffie", reageert hij daarop. Zelf zegt Pierre dat hij niet lang meer op de camperplaats blijft. Zodra hij weer de weg op mag met zijn camper, vertrekt hij.