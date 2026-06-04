Onstuimig weer op komst: 'In korte tijd heel veel water'

In heel het land geldt donderdag code geel, meldt het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt voor enkele ‘pittige regen- en onweersbuien met kans op windstoten en hagel’. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten van 65 kilometer per uur.

Weerman Alfred Snoek van Weerplaza bevestigt in het radioprogramma KEIgoeiemorgen dat er sprake kan zijn van pittige buien. "Je ziet het heel donker worden en dan gutst het ineens van de regen. In korte tijd valt er heel veel water, er kan zelfs wat hagel bij zitten."

Volgens het KNMI gaat het om hagelstenen met mogelijk een doorsnee van twee centimeter. Voor het verkeer en bij buitenactiviteiten kan er dan ook veel overlast zijn.

Wanneer nemen de buien af?

Ook onweer en harde donder sluit de weerman niet uit, maar in de avond neemt het af. "Dan wordt het vriendelijker weer. Maar overdag zijn het echt flinke buien en heel weinig zon. Veel warmer dan achttien graden wordt het niet."

In het oosten van het land geldt code geel vanaf het middaguur tot ongeveer zes uur 's middags. In het westen gaat de weerswaarschuwing in om tien uur in de ochtend en eindigt deze om twee uur 's middags.

Ook de komende dagen blijft het regenachtig, met vaker droge momenten en af en toe zon. "Dan wordt het niet zo nat en onstuimig als vandaag."