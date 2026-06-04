Verbijstering over details verkrachtingsnetwerk: 'Vreselijke eye-opener'

Agenten die betrokken waren bij het oprollen van een bizar 'verkrachtingsnetwerk' waren verbijsterd over de details die ze onder ogen kregen. In deze zaak is een man uit Sint Willebrord (40) opgepakt. Ook een Veldhovenaar is verdachte. Volgens de politie werden beelden gedeeld in online-groepen waar tot wel duizenden mensen in zitten.

In Sint Willebrord werd op 27 mei een 40-jarige man opgepakt vanwege het onderzoek naar mannen die hun partner drogeren, verkrachten en beelden van dat misbruik delen in online groepen waar honderden en soms zelfs duizenden personen in zitten, schrijft de Telegraaf .

Donderdagochtend maakte de politie bekend dat vier mannen zijn opgepakt in deze zaak en dat er nog vier andere verdachten zijn. "De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld", liet de politie weten.

Tips uit Duitsland en Engeland

De politie kreeg begin dit jaar tips uit Duitsland en België over het bestaan van dit netwerk. "We dachten al snel: wat is hier aan de hand?", zegt een rechercheur die betrokken was bij het onderzoek van Team Seksuele Misdrijven en de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Rotterdam.

De politie zegt nog maar een klein deel te weten van wat er zich precies afspeelt, maar de weinige informatie die er is, schetst een zorgwekkend beeld, schrijft de krant. In besloten groepen op sociale media wisselen mannen van over de hele wereld beelden uit van – veelal hun eigen – vrouwen die buiten bewustzijn zijn, worden misbruikt of verkracht en vervolgens worden gefilmd. Het komt zelfs voor dat andere mannen worden uitgenodigd om zich aan de bewusteloze partner van een 'groepsgenoot' te vergrijpen.

Exclusievere content

"Hoewel het in de basis gaat om een chatgroep zoals er vele zijn over allerlei onderwerpen, lijkt er wel sprake van een soort organisatie. Er zijn zelfs vip-kamers, waar je extra of exclusievere content kunt krijgen", zegt een agent in de krant.

"Het risico bestaat zelfs dat je partner overlijdt omdat je een te hoge dosis geeft. Als je dacht dat je het allemaal wel had gezien, dan kan het nog gekker. We dachten dat de zaak rond Gisèle Pelicot – jarenlang door haar man gedrogeerd en door tientallen mannen verkracht terwijl dat werd gefilmd – een incident was. Dit is echt een eyeopener, een vreselijke."