Schrijfster en dichter Lieke Marsman (35) overleden

Schrijfster en dichter Lieke Marsman uit Den Bosch is woensdag overleden, meldt Uitgeverij Pluim. De jonge vrouw is overleden aan een zeldzame vorm van kanker.

In 2021 werd ze gekozen tot nieuwe Dichter des Vaderlands . Ze wilde met haar poëzie het persoonlijke en het politieke hand in hand laten gaan. Dat kwam ook door haar ziekte.

Lieke Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel 'Wat ik mijzelf graag voorhoud', daarmee won ze meteen verschillende literaire prijzen.

'De stem van het dorre hout'

"Het is een tijd van ziekte en alle zieke en zwakke mensen zijn het afgelopen jaar nagenoeg afgeschreven als dor hout. Als ik als Dichter des Vaderlands een rol kan spelen in het maatschappelijke debat, dan zal ik de stem zijn van het dorre hout", zei ze destijds nadat ze was verkozen.

Na haar diagnose bracht ze het boek 'De volgende scan duurt vijf minuten' uit. Daarin onderzocht zij in tien gedichten en een essay hoe een ziek lichaam zich verhoudt tot een zieke wereld.

Het boek wordt omschreven als een vurig pleidooi dat oproept om je heen te kijken en je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in een gepolariseerde samenleving.

De dichter en de duivel

Op 9 juni 2026 verschijnt haar laatste boek, 'De dichter en de duivel', waarin de verteller, nadat zij een huis heeft gekocht, ontdekt dat haar berging toegang biedt tot een ondergrondse wereld die wordt bevolkt door influencers, politici, opiniemakers, columnisten en de duivel.

Marsman kampte al ruim zeven jaar met kraakbeenkanker. In 2022 werd zij in het programma 'Zomergasten' geïnterviewd, ook over haar ziekte. In datzelfde jaar moest ze haar rechterarm en schouder laten amputeren omdat de behandeling niet hielp.