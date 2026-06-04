Hondje Kiki doodgebeten bij camperplaats in Oss: gezin intens verdrietig

De eigenaren van hondje Kiki zijn intens verdrietig nadat Mechelse herder Bar hun witte viervoeter aanviel op camperplaats De Rusheuvel in Oss. "Tot op de dag van vandaag rouwen we nog steeds om ons familielid Kiki", zegt vader Yaroslav.

Bar, een van zijn twee Mechelse herders, viel ze aan. "De herder begon in de nek van mijn vrouw te springen. Ze schrok en gooide Kiki in de struiken, in de hoop haar te redden", vertelt Yaroslav. "Maar Kiki verdedigde haar baasje en de herder begon haar te verscheuren."

Het was vorige week vrijdag een tragische dag voor het gezin dat uit Oekraïne naar Nederland is gevlucht. De moeder was met haar zoon in de kinderwagen en hondje Kiki onderweg naar school om hun dochter op te halen. Toen ze langs de camper van Pierre kwamen, ging het mis.

Volgens Pierre was de hond losgebroken. In een eerder gesprek met Omroep Brabant erkende hij zijn verantwoordelijkheid. "Tja, mijn fout en ik had me op Bar moeten focussen", zei hij toen tegen Omroep Brabant.



Kiki kwam voor de kinderen

Het gezin is er kapot van, laat Yaroslav donderdag weten. Sinds de vlucht uit Oekraïne zijn ze tegen allerlei moeilijkheden aangelopen. Vijf maanden geleden kwam Kiki speciaal voor de kinderen bij hen in huis. "Ondanks alle moeilijkheden proberen we het leven van onze kinderen veilig en gelukkig te maken."

Buurtbewoners zeggen al langer overlast te ervaren van Pierre en zijn honden. Yaroslav vertelt dat er niet twee maar drie honden rondlopen die niet zijn aangelijnd. "We hadden al twee keer ruzie gehad met zijn honden vóór het ongeluk."

Al vaker iets voorgevallen met de honden

Dat er al eerder iets is voorgevallen, bevestigt Pierre, die nog steeds met zijn camper en een lege accu op De Rusheuvel staat. "Dat is een maand geleden gebeurd, maar dat is opgelost", zegt hij, en voegt toe dat er in de jaren daarvoor nooit zoiets met zijn honden is gebeurd.

Dat hij drie honden zou hebben, ontkent hij. Volgens Pierre had hij drie honden toen hij nog in Eindhoven stond. "Eentje is begin januari naar de oude baas gegaan. Ik heb nu alleen Bar en Boos en die blijven bij mij." Hij zegt van plan te zijn eind deze week te vertrekken.

'We zullen vechten voor de waarheid'

Het Oekraïense gezin wil gerechtigheid voor wat er is gebeurd en heeft vragen. Waarom zwerven agressieve honden door de buurt en waarom grijpt de gemeente niet in? "We zullen vechten voor de waarheid ter nagedachtenis aan Kiki."

De gemeente Oss heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.