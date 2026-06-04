Giftige bestuurscultuur: Roosendaal komt met herstelregeling ambtenaren
De gemeente Roosendaal stelt een speciale regeling in voor (oud-)medewerkers die naar eigen zeggen zijn benadeeld door de onveilige bestuurscultuur binnen het stadskantoor. Met de regeling wil de gemeente ruimte bieden voor erkenning van de ervaringen van die medewerkers en, waar nodig, ondersteuning of herstel aanbieden.
De regeling volgt op een kritisch rapport over de bestuurscultuur en sociale veiligheid dat vorig jaar verscheen. Daaruit bleek dat er een onveilige werksfeer heerste op het gemeentehuis, dat de verhoudingen ernstig verstoord waren en dat medewerkers zich geregeld onprettig of sociaal onveilig voelden.
Erkenning en spijt
“Wij realiseren ons dat dit ingrijpende ervaringen geweest kunnen zijn, die in sommige gevallen ook na afloop van het dienstverband nog doorwerken”, aldus het college donderdag.
Na het verschijnen van het rapport in september 2025 heeft de gemeente werk gemaakt van de aanbevelingen om de cultuur te verbeteren. "Het spijt ons dat medewerkers zich mogelijk niet prettig, veilig of gezien hebben gevoeld binnen onze organisatie. Dat had niet mogen gebeuren. Wij erkennen dat de impact daarvan groot kan zijn, zowel professioneel als persoonlijk."
Rekening coach
De regeling is opgesteld op advies van de vakbonden en de ondernemingsraad, zo laat een gemeentewoordvoerder weten. Grote schadeclaims zijn niet aan de orde.
Per situatie wordt gekeken naar een passende oplossing. Dat kan gaan om het terugdraaien van een ongewenste functiewissel, zodat een medewerker terugkeert naar zijn of haar eerdere baan.
Ook kan de gemeente in bepaalde gevallen kosten vergoeden voor coaching of andere trajecten die medewerkers zelf zijn gestart of nog volgen.
Brief
De regeling geldt voor alle ambtenaren die tussen 1 mei 2018 en 1 januari 2025 bij de gemeente Roosendaal in dienst waren. Zij worden de komende weken per brief geïnformeerd.
Hoeveel geld de gemeente voor de regeling uittrekt, was donderdag nog niet bekend.