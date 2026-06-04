Giftige bestuurscultuur: Roosendaal komt met herstelregeling ambtenaren

De gemeente Roosendaal stelt een speciale regeling in voor (oud-)medewerkers die naar eigen zeggen zijn benadeeld door de onveilige bestuurscultuur binnen het stadskantoor. Met de regeling wil de gemeente ruimte bieden voor erkenning van de ervaringen van die medewerkers en, waar nodig, ondersteuning of herstel aanbieden.

De regeling volgt op een kritisch rapport over de bestuurscultuur en sociale veiligheid dat vorig jaar verscheen. Daaruit bleek dat er een onveilige werksfeer heerste op het gemeentehuis, dat de verhoudingen ernstig verstoord waren en dat medewerkers zich geregeld onprettig of sociaal onveilig voelden.

Erkenning en spijt

“Wij realiseren ons dat dit ingrijpende ervaringen geweest kunnen zijn, die in sommige gevallen ook na afloop van het dienstverband nog doorwerken”, aldus het college donderdag.

Na het verschijnen van het rapport in september 2025 heeft de gemeente werk gemaakt van de aanbevelingen om de cultuur te verbeteren. "Het spijt ons dat medewerkers zich mogelijk niet prettig, veilig of gezien hebben gevoeld binnen onze organisatie. Dat had niet mogen gebeuren. Wij erkennen dat de impact daarvan groot kan zijn, zowel professioneel als persoonlijk."