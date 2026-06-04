Ruim 25 miljoen euro opgehaald bij Alpe d'HuZes

Er is ruim 25 miljoen euro opgehaald voor KWF bij de Alpe d’HuZes. Meer dan 1300 Brabanders beklommen donderdag lopend, rennend of fietsend de berg de Alpe d'Huez in Frankrijk. Daarmee zamelden zij geld in voor onderzoek naar kanker.

In totaal wisten de sportievelingen 25.020.619 euro op te halen voor het goede doel. Dat is veel meer dan 19 miljoen euro die vorig jaar werd opgehaald. Het torenhoge bedrag van 25 miljoen werd opgehaald in het jubileumjaar van het evenement. Alpe d’HuZes begon twintig jaar geleden met 66 deelnemers die geld ophaalden voor KWF. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een van de grootste fondsenwervende sportevenementen van Nederland.

De beklimming van Alpe d’Huez is ruim 14 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. Onderweg passeren deelnemers 21 bochten voordat ze finishen op ongeveer 1800 meter hoogte.

Bijzondere verhalen

Er komen veel bijzondere verhalen voorbij van deelnemers die de mythische berg beklimmen. Zo beklom Saskia Swinkels uit Eindhoven donderdag de Alpe d'HuZes met haar dochter Fay in gedachten. Zij overleef op 14-jarige leeftijd op leukemie. Fay zou donderdag 17 jaar zijn geworden. "Extra bijzonder", noemde Saskia de klim.

Gerard uit Geffen en Anja uit Chaam dachten tijdens de klim aan hun geliefden, die ze allebei verloren aan kanker. Ze besloten beide deel te nemen aan de Alpe d'HuZes en vonden opnieuw de liefde in elkaar. "Het houden van je overleden partner gaat niet weg. Dat blijft, en dat hebben wij allebei. Het is erbij gekomen en niet in plaats van. Misschien is dat wel het mooiste van wat ons is overkomen", vertelde Anja eerder.