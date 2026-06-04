Ruim 25 miljoen euro opgehaald bij jubileumeditie Alpe d'HuZes

Er is ruim 25 miljoen euro opgehaald voor KWF bij de Alpe d’HuZes. Meer dan 1300 Brabanders beklommen donderdag lopend, rennend of fietsend de berg de Alpe d'Huez in Frankrijk. Daarmee zamelden zij geld in voor onderzoek naar kanker.

In totaal wisten de sportievelingen 25.020.619 euro op te halen voor het goede doel. Dat is veel meer dan 19 miljoen euro die vorig jaar werd opgehaald. Het definitieve bedrag van deze editie wordt in oktober bekendgemaakt. Het torenhoge bedrag wordt opgehaald in het jubileumjaar van het evenement. Jubileumjaar

Alpe d’HuZes begon twintig jaar geleden met 66 deelnemers die geld ophaalden voor KWF. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een van de grootste fondsenwervende sportevenementen van Nederland. De limiet van 5000 deelnemers wordt jaarlijks snel bereikt.