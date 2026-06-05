Man die katten met kruisboog beschoot blijft langer vastzitten

De 26-jarige man die is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven, blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is deze week verlengd met negentig dagen.

Er zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen gedaan van beschoten katten . Een van de katten overleefde de beschieting met een kruisboog niet. Het was lange tijd niet bekend wie de dader was.

Dinsdag 19 mei werd de politie gealarmeerd door buurtbewoners, omdat zij de vermoedelijke schutter hadden gezien. Agenten gingen er gelijk naartoe en vonden de man. Hij voldeed aan het signalement en hij had een tas bij zich met een gespannen kruisboog. Na zijn aanhouding doorzocht de politie het huis van de man, waar pijltjes in beslag zijn genomen.

De dierenpolitie in Eindhoven heeft na de aanhouding van de man onderzoek gedaan naar het beschieten van minstens vijf katten. Een paar dagen voor de aanhouding had de man nog op een kat in de Maria Montessoristraat geschoten.