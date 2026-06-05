Oudere broer Bolle Jos twee weken langer vast na uitlevering aan Nederland

Harry Leijdekkers (50), de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos (34) uit Breda, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Harry werd dinsdag onder begeleiding van de marchaussee uitgeleverd aan Nederland, nadat hij halverwege mei voor de derde keer werd opgepakt in Turkije.

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Bij aankomst op Schiphol is de broer van Bolle Jos op Nederlandse bodem aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder deze week weten dat uit onderschepte Sky ECC-chatberichten blijkt dat Harry Leijdekkers betrokken is geweest bij het ontvangen en overdragen van miljoenen euro’s aan contant geld, het aankopen van een grote hoeveelheid goud en het ontvangen en overdragen van verschillende horloges. Het geld, goud en de horloges zijn volgens het OM uit misdaad afkomstig.

Harry Leijdekkers stond al enige tijd internationaal gesignaleerd en werd op zondag 17 mei door de Turkse autoriteiten opgepakt in Istanbul. Grootste drugscrimineel van Nederland

Jos Leijdekkers, het broertje van Harry, wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. De Bredanaar is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal tientallen jaren cel. Bolle Jos wordt al jaren gezocht, maar zit al enige tijd in Sierra Leone. Minister David van Weel van Justitie noemde zijn arrestatie afgelopen weekend een van zijn grootste prioriteiten.

Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: