Politie vindt getuigen na dode man op A67, slachtoffer was te voet gekomen

De 32-jarige man uit Oldenbroek die vorige week in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwam op de A67 bij Lierop, was daar te voet naartoe gekomen. Dat meldt de politie na vragen van Omroep Brabant. Het is nog onduidelijk wat er die fatale nacht precies is gebeurd.

Het ongeluk werd rond een uur 's nachts bij de politie gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer raakte. Het letsel dat het slachtoffer had opgelopen, deed de politie vermoeden dat hij al eerder was aangereden door een ander voertuig, meldde de politie vorige week op X. Hoe dat zit, weet de politie nog niet.

Wel is uit onderzoek gebleken dat de man te voet naar de snelweg is gekomen. Verder wil de woordvoerder daar niets over kwijt.

De politie was op zoek naar getuigen, waaronder twee jongens die rond een uur die nacht op een scooter in de buurt waren gezien. “De jongens hebben zich gemeld, maar ook dat heeft niet geleid tot meer duidelijkheid.”

“Wat er precies is gebeurd, blijft voorlopig onduidelijk en het is de vraag of die duidelijkheid er nog komt.” Daarvoor zou de politie nieuwe informatie moeten krijgen.