Recordvangst coke op zee leidt naar vloot rond ‘Bolle Jos’

Het schip waarop de recordvangst van 30.000 kilo cocaïne is gedaan, maakt onderdeel uit van een vloot schepen die kan worden gelinkt aan Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, en Turkse topcriminelen. Dat staat in een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), dat onderzoek deed naar de bewegingen van vrachtschepen voor de kust van West-Afrika.

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Een recordvangst, midden op zee. Als de Spaanse politie op 1 mei van dit jaar vrachtschip de Arconian voor de West-Afrikaanse kust enterde, stuitten agenten op 30.000 kilo cocaïne. De 1279 pakketten cocaïne werden bewaakt door vijf zwaargewapende Nederlanders. De omvang van de drugsvangst was weliswaar ongekend, maar uit het onderzoek van GI-TOC blijkt dat het transport allesbehalve op zichzelf staat. Er is al langer het vermoeden dat dit drugstransport te maken heeft met de Bredase 'Bolle Jos'. Jos Leijdekkers zit al tijden veilig in Sierra Leone dat weigert hem aan Nederland uit te leveren. Nu bevestigt de GI-TOC dat vermoeden Arconian hoort bij vloot van drugsschepen

De politie denkt dat de cocaïne op de Arconian niet via een haven Europa binnen moest komen. Het plan zou zijn geweest om pakketten coke op zee overboord te gooien. Kleinere boten konden de drugs daarna oppikken en aan land brengen. Dat heet de dropoff-methode. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Arconian waarschijnlijk deel uitmaakt van een vloot die wordt gelinkt aan veelvoudige drugssmokkel op de Middellandse Zee. De schepen worden in verband gebracht met het netwerk van Jos L., beter bekend als Bolle Jos.

Meer coke via West-Afrika

Sinds 2019 wordt steeds meer cocaïne vanuit West-Afrika naar Europa gesmokkeld. Toch worden in Europese havens relatief weinig containerschepen uit die regio onderschept. Onderzoekers vroegen zich daarom af hoe al die drugs Europa binnenkomt. Onderzoeksorganisatie GI-TOC onderzocht vooral drie schepen: de Arconian, de White Eagle en de White Labeille. Daarvoor werden openbare bronnen gebruikt en meer dan 190 mensen gesproken. Drugs geladen in Sierra Leone

Volgens het rapport is de cocaïne waarschijnlijk in Sierra Leone aan boord van de Arconian geladen. Het schip voer daarna richting de Canarische Eilanden. Daar moesten kleinere motorboten de drugs overnemen. Opvallend is dat de Arconian meer dan 42.000 liter brandstof aan boord had. Die was volgens onderzoekers waarschijnlijk bedoeld voor de speedboten. Zo konden criminelen zeehavens vermijden. Nieuwe smokkelmethode

Deze manier van smokkelen wordt volgens het rapport ook door andere criminele netwerken gebruikt. Daardoor kunnen grote hoeveelheden cocaïne Europa bereiken zonder te worden ontdekt. Dat kan verklaren waarom de prijs van cocaïne in Europa al jaren daalt. In Nederland ging de prijs volgens het rapport van 28.000 euro per kilo in 2021 naar 15.000 euro per kilo in 2025. Gewapende mannen aan boord

Op 1 mei werd de Arconian onderschept door de Spaanse politie, bij Dakhla voor de kust van de Westelijke Sahara. Aan boord waren zeventien Filipijnse bemanningsleden en zes gewapende mannen: vijf Nederlanders en een Surinamer. Achter een metalen deur vond de politie een lange gang vol balen cocaïne. Volgens het rapport wijst de enorme lading erop dat eerdere transporten mogelijk wel zijn gelukt.



Beelden van het vrachtschip, afgeladen met cocaïne dat in mei werd onderschept: