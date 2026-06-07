Levenslied galmt door de straten van Tilburg: "Engelstalig versta ik niet"

De klanken van Nederlandstalige muziek galmen dit weekend door vrijwel heel Tilburg. Op het Stadsforum gaat de 34ste editie van het gratis Festival van het Levenslied los. Met rijkelijk vloeiend bier, bekende volkszangers op het podium en een hard meezingend publiek: soms zuiver, soms iets minder.

De speakers dreunen zondagmiddag op meerdere plekken in Midden-Brabant hard door. Maar in Tilburg hoor je voornamelijk Nederlandse zang, in tegenstelling tot even verderop in Oisterwijk, bij festival Intents. Het festival is al jaren een vaste waarde in het stadsfestivalseizoen. Artiesten als Corry Konings, Danny de Munk, Gerard Joling en Django Wagner bestormden dit weekend opnieuw het podium. En wat is volgens de echte aanwezige levensliedkenners de zomerhit van dit jaar? “Ja, dat moet wel Cheerio zijn”, zegt een jongeman met golvend haar. Hij doet een nobele poging om een refreintje mee te zingen. “Oh, Cheerioooo...”, klinkt het, iets uit de toon. Zomerhit

Een paar andere jonge festivalgangers zetten in op een ander nummer. “Ik gok Moët Dat Nou”, zegt een meisje resoluut. Haar vrienden kijken vragend, tot een jongen besluit: “Nee, ik vind toch Cheerio het beste.” Zijn vriend, met gel in het haar en een hippe zonnebril, komt vooral voor één artiest: “Django Wagner! We hebben hem gezien.” Volgens hen zit de kracht van Nederlandse muziek in de passie. “Dat is veel meer dan bij Engelstalige muziek. Dat is gewoon mooi.”

Welk nummer is de zomerhit van het jaar? Cheerio of Moët dat nou? Deze jongeren zijn er nog niet over uit. (Foto: Omroep Brabant.)

Ook de bierliefhebbers laten zich zondagmiddag niet kennen. “Twee in de hand, één achter de tand”, roept een jonge man. Hij kiept een van zijn twee biertjes behendig achterover. Zijn vriend volgt. “Smaakt prima. Maar Grolsch is niet Brabants, dat is het probleem”, lacht hij.

34 edities

Op het festival zit ook de 88-jarige Martinus met volle teugen te genieten. “Ja, ik ben nog jong, hè”, lacht hij. “Ik ben er altijd bij, ieder jaar.” De muziekliefhebber zag alle 34 edities van het festival komen en gaan. “Nederlandse muziek vind ik mooi. Da Engelse versta ik nie.” Een oudere man, keurig in een piekfijn maatpak en op een scootmobiel, vult aan: “Het is keigezellig. Gisteren was ik er ook al, toen heb ik vijftig euro verdiend.” In zijn mandje liggen plastic bekers en lege blikjes. “Die gooien ze er allemaal in. Maar da mag hoor!”

De meneer op de scootmobiel heeft het erg naar zijn zin. Op zaterdag ging hij zelfs met een buit van vijftig euro naar huis door de hoeveelheid statiegeldblikken in zijn mandje. (Foto: Omroep Brabant.)