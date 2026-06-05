Intents Festival gestart: festivalgangers sjouwen karren vol camping op

Met af en toe een flinke bui komen de eerste bezoekers van Intents Festival Oisterwijk vrijdag binnen. Poncho’s worden over bolderkarren gegooid en plastic zeilen beschermen de bagage tegen een mogelijke regenbui. Een Duitse bezoeker krijgt zijn kar maar amper vooruit: "De kar is te zwaar en de banden te plat", lacht hij. Maar dat deert hem niet: "Nee, dit is geen probleem. Dit is het beste festival."

Vanuit de parkeerplaats wordt alles naar het festivalterrein gesleept: tenten, slaapzakken, bolderkarren en complete aanhangers vol campingspullen. "Ik heb alles bij om te overleven dit weekend. De beste feesten zijn in Nederland", vertelt een Belgische bezoeker. En het weer? "Het gaat meer droog zijn dan nat, denk ik." Een andere festivalganger met een kruiwagen ziet het praktisch: "Al die karren komen vast te zitten of gaan kapot. Een kruiwagen gaat altijd door. We hebben ons op alles voorbereid. We hebben meer dan genoeg eten bij ons. We kunnen bijna een restaurant openen."

"Met een goede kar, plastic folie en stevige schoenen komt het helemaal goed."

Een vriendengroep trekt met een hoog gestapelde ingesealde kar vol blikken knakworst, tenten en meerdere outfits. "Onderop staat het belangrijkste: genoeg eten om hier een maand te overleven", grapt een van de vrienden. De regen maakt ze niks uit. "Geen probleem. Met een goede kar, plastic folie en stevige schoenen komt het helemaal goed", zegt een jongen.

Bezoekers komen met karren vol spullen aan bij Intents (foto: Noël van Hooft).

Ook buurtbewoners kijken hun ogen uit. "Het is lekker druk. Het wordt elk jaar beter geregeld, vooral het parkeren. Er zijn geen files meer op de snelweg", vertelt een buurtbewoner die langs de kant staat. Een jonge vrouw is voorbereid op het wisselvallige weer. "Het is drie dagen, dus heb ik meerdere outfits bij me. Ik had eerst alleen maar jurkjes en rokjes ingepakt. Nu heb ik ook een broek en een poncho mee."

"Nu komen bezoekers uit Australië speciaal naar Oisterwijk."