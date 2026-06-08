Vliegtuigbom opgegraven in Eindhoven, centrum tijd lang afgesloten

De Britse 500-ponder die in december werd gevonden bij werkzaamheden onder het Stationsplein in Eindhoven is zondagnacht opgegraven door de EOD en specialisten van de politie. Vanwege het opgraven werd een deel van het centrum van de stad afgesloten.

De bom kon nu pas worden geruimd omdat voor deze operatie de nodige voorbereidingen nodig waren. Zo moest het treinverkeer worden stilgelegd. Omdat dat dit weekend toch al gepland was, vanwege werkzaamheden aan het spoor, werd dit moment uitgekozen voor deze operatie.

De 500-ponder is na het opgraven naar een locatie buiten de stad gebracht om daar tot ontploffing te worden gebracht. Op de plek waar de vliegtuigbom werd gevonden, kan nu verder worden gegaan met de bouw van woontorens.