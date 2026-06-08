Vliegtuigbom tot ontploffing gebracht: zo zag dat eruit

De vliegtuigbom die zondagnacht is opgegraven, is maandag in alle vroegte tot ontploffing gebracht op de Oirschote Heide. De Britse 500-ponder werd al in december gevonden bij werkzaamheden onder het Stationsplein in Eindhoven.

Een vliegtuigbom uit het centrum halen is een knap staaltje precisiewerk. "De bom is veiliggesteld. De slagpin is vastgezet", legt woordvoerder Jacqueline Spijkerman van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) uit.

Daarna is hij in een vrachtwagen naar het defensieterrein Oirschotse Heide gebracht. "Daar is een groot gat gegraven waar we de bom inleggen. Vervolgens plaatsen we er wat extra springlading op, om de springstof in de bom te activeren. Daarna dekken we bom toe met een grote bult zand, om te voorkomen dat de scherven ergens heen vliegen."

Daarna volgt het aftellen en uiteraard een enorme knal, die op videobeelden van de EOD te zien is. De ontploffing gebeurde tussen vijf uur en zes uur 's ochtends.

De bom kon nu pas worden geruimd omdat voor deze operatie veel voorbereidingen nodig zijn. Het treinverkeer moest bijvoorbeeld worden stilgelegd. Omdat dat dit weekend toch al gepland was vanwege werkzaamheden aan het spoor werd juist dit moment uitgekozen voor deze operatie.

Op de plek waar de vliegtuigbom werd gevonden, kan de bouw van woontorens weer worden hervat.