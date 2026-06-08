PowNed verwijdert Bosch stel uit serie na misbruikzaak rond pleegkinderen

Omroep PowNed heeft afleveringen van het programma Verboden liefde offline gehaald waarin twee mannen uit Den Bosch te zien zijn. De mannen, Matthias T. en Steven van H., allebei 33 jaar, staan terecht voor het seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Dat meldt De Telegraaf.

De twee Bosschenaren zouden foto's en filmpjes hebben gemaakt van de ontucht met hun pleegkinderen. Die beelden zouden ze ook hebben verspreid. De officier van justitie noemde de zaak vorige week maandag in de rechtbank 'misselijkmakend, vulgair en extreem'. Tegen beide mannen is vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De mannen waren vijf jaar geleden te zien in Verboden liefde, een PowNed-programma waarin bijzondere relaties worden gevolgd. Reality FBI ontdekte dat de verdachten eerder aan het programma meededen. In de afleveringen stond vooral de moeder van Matthias centraal, die de relatie van haar zoon met Steven vanwege haar geloof afkeurde.

Pleegkinderen niet in serie te zien

PowNed heeft de afleveringen nu verwijderd. "Vanmorgen hebben wij besloten de betreffende aflevering offline te halen, ondanks dat de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan", laat een woordvoerder van PowNed weten aan De Telegraaf. "Gezien de ernst van de verdenkingen achten wij dit op dit moment de enige juiste beslissing."

Ook fragmenten op sociale media worden aangepast of verwijderd. "Alle scènes op YouTube waarin de verdachten voorkomen, worden verwijderd. Ook op onze andere sociale mediakanalen proberen wij de betreffende content waar mogelijk te verwijderen."