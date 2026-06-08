PowNed verwijdert Bosch stel uit serie na misbruikzaak rond pleegkinderen
Omroep PowNed heeft afleveringen van het programma Verboden liefde offline gehaald waarin twee mannen uit Den Bosch te zien zijn. De mannen, Matthias T. en Steven van H., allebei 33 jaar, staan terecht voor het seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Dat meldt De Telegraaf.
De twee Bosschenaren zouden foto's en filmpjes hebben gemaakt van de ontucht met hun pleegkinderen. Die beelden zouden ze ook hebben verspreid. De officier van justitie noemde de zaak vorige week maandag in de rechtbank 'misselijkmakend, vulgair en extreem'. Tegen beide mannen is vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.
De mannen waren vijf jaar geleden te zien in Verboden liefde, een PowNed-programma waarin bijzondere relaties worden gevolgd. Reality FBI ontdekte dat de verdachten eerder aan het programma meededen. In de afleveringen stond vooral de moeder van Matthias centraal, die de relatie van haar zoon met Steven vanwege haar geloof afkeurde.
Pleegkinderen niet in serie te zien
PowNed heeft de afleveringen nu verwijderd. "Vanmorgen hebben wij besloten de betreffende aflevering offline te halen, ondanks dat de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan", laat een woordvoerder van PowNed weten aan De Telegraaf. "Gezien de ernst van de verdenkingen achten wij dit op dit moment de enige juiste beslissing."
Ook fragmenten op sociale media worden aangepast of verwijderd. "Alle scènes op YouTube waarin de verdachten voorkomen, worden verwijderd. Ook op onze andere sociale mediakanalen proberen wij de betreffende content waar mogelijk te verwijderen."
Volgens PowNed waren de pleegkinderen niet in de serie te zien. "De verdachten hadden ten tijde van de opnames, ruim vijf jaar geleden, nog geen pleegkinderen", zegt de woordvoerder.
Extreme fantasieën
Tijdens de rechtszaak ontkende Steven van H. dat hij opgewonden raakte van kinderen. Volgens hem bleef het bij chats en seksuele fantasieën. "We moesten elkaar op een bepaalde manier prikkelen. Het was heel extreem. Het is ook steeds erger geworden. We hebben nog steeds het beste voor met de kinderen."
Het Openbaar Ministerie ziet dat heel anders. Volgens de officier van justitie hadden de mannen al seksuele bedoelingen toen ze zich aanmeldden voor pleegzorg. "Toen ze zich aanmeldden voor pleegzorg, waren de intenties seksueel. Deze verdachte is ver over de grens heen gegaan", zei ze over Van H.
Pleegkinderen uit huis geplaatst
Bij de mannen thuis in Den Bosch zijn volgens het OM ongeveer 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een deel daarvan zou zelf zijn gemaakt. Ook verdenkt het OM de mannen van seksuele handelingen met hun hond. In totaal zouden er 540 afbeeldingen met dierenporno zijn gevonden.
De biologische moeder van de pleegkinderen zat tijdens de zitting in de zaal. Via haar slachtofferadvocaat liet ze weten hoe groot de impact is. "Ik werd kotsmisselijk van hoe er over de kinderen wordt gesproken in een seksuele context, alsof ze voorwerpen zijn."
De twee pleegkinderen waren tijdens het vermeende misbruik zeven en tien jaar oud. Ze zijn uit huis geplaatst. Ook de hond is weggehaald.
De rechtbank in Rotterdam doet op 15 juni uitspraak.