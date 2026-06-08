Hele huis oranje voor Oranje: ‘Als ze eruit liggen, gaat het er meteen af’

Het is nog heel kaal op heel veel plekken in Brabant als het gaat om Oranje. Maar gelukkig compenseren Peer en Meggie uit Veldhoven dat volop. Er is niet alleen een enkel vlaggetje opgehangen. De hele gevel van hun huis aan de Plataanbeek is ingepakt in een groot oranje doek. Nederlandse vlaggetjes hangen overal en zelfs de palmboom in de voortuin is helemaal oranje gemaakt.

Of het nu Kerst, Halloween of een WK of EK is, dan denkt Peer Andrae maar aan één ding: “Dat wordt versieren natuurlijk." Zeker nu de overtuiging leeft bij hem dat we wereldkampioen worden. "Ik heb hele goede hoop.” Volgens zijn buurman heeft een Duitse econoom de winnaar van grote toernooien al vaker goed voorspeld. “En die wijst Nederland aan. En dus: versieren die handel.”

Het oranje huis van Peer en Meggie (foto: Noël van Hooft).

"Peer pakte het meteen groots aan. “Wij doen heel de gevel. Het is alles of niks." Zijn vrouw Meggie moest wel even wennen aan het plan. “Ik dacht eerst: hij gaat het net als andere jaren gewoon met vlaggetjes doen. Maar toen hij zei dat hij het hele huis oranje ging maken, dacht ik wel even: oh echt, ga je dat echt doen?”

Peer wilde eigenlijk al twee weken geleden beginnen. “Toen zei ik: ho, het is nog lang niet begonnen”, vertelt Meggie. “Dat heb ik nog kunnen rekken.” Ook vorige week probeerde ze hem nog tegen te houden. “Ik zei: kan je niet beter de eerste twee wedstrijden afwachten? Dat vond hij echt niet kunnen.”

"Het is een versiergek."

Afgelopen weekend ging Peer alsnog aan de slag. “Hij is er zondag de hele dag mee bezig geweest. En nu is alles oranje”, zegt Meggie. Zelf kan ze er inmiddels wel om lachen. “Ik vind het wel mooi." Dochter Linn van 10 is ook blij met het versierde huis. “Ik vind het mooi. Ik vind het leuk dat mijn vader dit gedaan heeft. Hopelijk gaan ze winnen. Dit gaat er zeker bij helpen.” Volgens Meggie wordt het versieren bij hen thuis elk jaar groter. “Met kerst doen we samen heel veel. Met Halloween ook al. Dat is ook steeds meer. Het gaat van kwaad tot erger.” Toch is ze trots op haar man. “Hij heeft het heel netjes gedaan. Hij is een versiergek.”

"Dan mag het er meteen af."