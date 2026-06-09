Verdachte (18) meldt zich na vuurwerkincident bij PSV-huldiging

Een 18-jarige man heeft zich gemeld bij de politie nadat een 16-jarige gewond raakte door gegooid vuurwerk tijdens de PSV-huldiging op 7 april. De tweede verdachte, een andere man, wordt nog gezocht. Eerder verspreidde de politie foto’s van de twee.

"De andere verdachte krijgt nog tot donderdag de tijd om zich te melden bij de politie, daarna tonen we hem herkenbaar", meldt de politie.

Twee verdachten, één heeft zich gemeld

De jongen verloor bij het ongeval vlak bij De Markt twee vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade, zo meldt de politie in het eerder verspreide opsporingsbericht.

Volgens de politie is op camerabeelden te zien hoe de twee verdachten samenwerken bij het aansteken en weggooien van het zware vuurwerk. Het vuurwerk rookt op dat moment flink. Het slachtoffer komt samen met een vriend aanlopen en denkt dat het een rokende fakkel is. Hij pakt het op, maar dan ontploft het in zijn linkerhand.

De jongen zou nog hevig bloedend richting de verdachten zijn gelopen. Zij helpen hem niet. Wel krijgt hij hulp van andere omstanders. Nadat het slachtoffer gewond raakte, verlaten de verdachten de locatie zonder hulp te bieden.

'Hadden ze moeten weten'

Volgens de politie hadden de mannen moeten weten dat zij iets deden wat niet was toegestaan. Hun wordt ook verweten dat zij zijn weggegaan nadat zij hadden gezien dat er iemand ernstig gewond raakte.