Celstraf dreigt na vuurwerkincident PSV-huldiging: 'Ze wisten wat ze deden'

Voormalig strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs verwacht dat de mannen die worden gezocht in verband met het afsteken van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV, mogelijk een gevangenisstraf opgelegd zullen krijgen. Een 16-jarige jongen raapte het afgestoken vuurwerk op en raakte zwaargewond toen het ontplofte.

De advocaat schat in dat de twee verdachten eerder een gevangenisstraf van twee of drie maanden tegemoet kunnen zien dan een taakstraf. Hij benadrukt wel dat dit afhangt van factoren zoals een eventueel strafblad en betrokkenheid bij andere onderzoeken. "Die informatie heb ik niet en de verdachten zijn nog niet gevonden."

"Kans bestaat dat de verdachten een gevangenisstraf zullen krijgen", aldus Van der Kruijs. Hij acht een taakstraf minder waarschijnlijk, omdat de gemeente bezoekers vooraf nadrukkelijk had gewaarschuwd dat vuurwerk verboden was. "Er was een reden waarom er geen vuurwerk mee mocht. Men wilde dit soort ongevallen voorkomen."

Politie zoekt verdachten

Dinsdagochtend verspreidde de politie foto's van twee mannen die worden gezocht in verband met het ongeval tijdens de huldiging van PSV in april. De 16-jarige jongen die het vuurwerk opraapte, verloor op de Markt in Eindhoven twee vingertoppen en liep mogelijk blijvende gehoorschade op.

Een PSV-supporter vertelde eerder hoe hij de jongen aantrof na het ongeluk. "Er stond een jong manneke, hij zwaaide met z'n hand en het bloed stroomde er van alle kanten uit." Hij stapte op de jongen af en bood hem hulp aan.

Volgens de politie hadden de mannen moeten weten dat zij iets deden wat niet was toegestaan. Hen wordt ook verweten dat zij zijn weggegaan nadat zij hadden gezien dat er iemand ernstig gewond raakte. Het tweetal heeft een week de tijd gekregen om zich te melden.

Vuurwerk- en tassenverbod

De gemeente Eindhoven voerde tijdens de huldiging een vuurwerk- en tassenverbod in. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem nam dat besluit na eerdere incidenten bij feestelijkheden in de stad, waarbij vorig jaar meerdere mensen gewond raakten door vuurwerk en fakkels.

Iedereen die op de dag van de huldiging het Stadhuisplein of de Markt op wilde, werd bij de ingang gefouilleerd. Toch waren er ook mensen die fakkels en vuurwerk de pleinen op hadden gekregen.