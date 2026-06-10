Geen vervolging voor agenten die schoten op vluchtende bestuurder in Erp

Agenten die op zaterdagavond 5 april 2025 schoten op een vluchtende bestuurder in Erp, worden niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). De man werd in zijn schouder en hand geraakt, maar volgens het OM hebben de agenten niets verkeerds gedaan.

De politie ging die avond achter de auto aan, nadat de bestuurder zich rond halfacht in Keldonk had onttrokken aan een politiecontrole. Door het rijgedrag hadden agenten het sterke vermoeden dat de 24-jarige man uit Veghel onder invloed reed. Politieauto geramd

De bestuurder trok zich niets aan van het stopteken dat hij kreeg. Hij ging ervandoor en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Op de Kempkensweg in Erp probeerde de politie de auto klem te rijden, maar dat mislukte. De bestuurder ramde de politieauto. In de deuropening stond een agent. Die loste een aantal schoten en raakte de man in zijn schouder en hand, maar de bestuurder reed toch door. Pas op de Pandelaar in Gemert kon de bestuurder worden gestopt. Daar loste een andere agent een waarschuwingsschot.