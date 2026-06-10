Geen vervolging voor agenten die schoten op vluchtende bestuurder in Erp
Agenten die op zaterdagavond 5 april 2025 schoten op een vluchtende bestuurder in Erp, worden niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). De man werd in zijn schouder en hand geraakt, maar volgens het OM hebben de agenten niets verkeerds gedaan.
De politie ging die avond achter de auto aan, nadat de bestuurder zich rond halfacht in Keldonk had onttrokken aan een politiecontrole. Door het rijgedrag hadden agenten het sterke vermoeden dat de 24-jarige man uit Veghel onder invloed reed.
Politieauto geramd
De bestuurder trok zich niets aan van het stopteken dat hij kreeg. Hij ging ervandoor en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Op de Kempkensweg in Erp probeerde de politie de auto klem te rijden, maar dat mislukte. De bestuurder ramde de politieauto. In de deuropening stond een agent. Die loste een aantal schoten en raakte de man in zijn schouder en hand, maar de bestuurder reed toch door.
Pas op de Pandelaar in Gemert kon de bestuurder worden gestopt. Daar loste een andere agent een waarschuwingsschot.
Direct gevaar proberen te voorkomen
Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche onderzoek doet bij vuurwapengebruik door agenten waarbij iemand gewond raakt. Op basis van dat onderzoek oordeelt het OM dat de agent die de verdachte in zijn schouder schoot, niets fout deed. "Omdat de verdachte op hem inreed en de politieagent met het schot direct gevaar probeerde te voorkomen", schrijft het OM.
De schoten die daarna werden gelost, waren niet volgens het boekje. Toch rekent het OM ze de agent niet aan. Ze waren volgens het OM het gevolg van de gemoedstoestand van de agent, doordat de verdachte op hem was ingereden.
De agent die in Gemert het waarschuwingsschot loste, handelde volledig volgens de regels.
Veroordeeld tot zes maanden celstraf
De man uit Veghel werd in april van dit jaar veroordeeld tot zes maanden celstraf wegens gevaarlijk rijgedrag en bedreiging. Het OM eiste 4,5 jaar celstraf vanwege poging tot doodslag op de agent, maar daar ging de rechter niet in mee. Omdat hij al een jaar in voorarrest zat, langer dan de opgelegde zes maanden, kwam hij direct vrij.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.