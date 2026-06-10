'Er wordt in mijn werk geknoeid': rechtbanktekenaar krijgt geld van PVV

De PVV heeft rechtbanktekenaar Petra Urban een schadevergoeding betaald. De Brabantse afdeling van de partij bewerkte met AI een tekening van Urban met daarop twee Syrische broers die terechtstonden in de zaak rond de dood van de 18-jarige Ryan. Op de nepbeelden zijn de gezichten van de verdachten te zien, maar dan met een boze gezichtsuitdrukking.

Eerder nepbeelden van Timmermans PVV-Tweede Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom gaf later toe het beeld gemaakt te hebben . Eerder kwam Boon al in opspraak toen hij nepbeelden van Frans Timmermans verspreidde via sociale media.

De NOS ontdekte de misleiding van de PVV . De beelden hebben anderhalve dag online gestaan. Binnen een kwartier nadat de fractievoorzitter van de PVV in Brabant om een reactie was gevraagd, was de video niet meer zichtbaar op Instagram.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stelde namens Urban een brief op, waarna de PVV uiteindelijk aan alle financiële vorderingen voldeed. De schadevergoeding bestaat uit haar gebruikelijke licentietarief, met daarbij een opslag vanwege schending van haar persoonlijkheidsrechten: haar werk is bewerkt en ongewild gekoppeld aan een politieke boodschap.

'Dit vond ik echt te ver gaan'

Volgens Urban tast het aanpassen van tekeningen de betrouwbaarheid van haar werk aan en ze noemt het 'kwalijk'. Urban vindt het daarom een principiële zaak, zo legt ze uit aan de NVJ.

"Er gebeuren wel vaker dingen en dan denk je: moet ik hier nou werk van maken? Maar dit bewerken vond ik echt te ver gaan. Dat het voor een politieke organisatie gebeurde, vond ik ook niet fantastisch, maar vooral dat er in mijn werk wordt geknoeid."

De politieke boodschap maakt het extra lastig, zegt ze. "Ik zou ook niet willen dat mijn werk voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, maar dit was bedoeld om mensen extra onder druk te zetten. En dat gebeurde bovendien op basis van onwaarheden."