Suzanne overlijdt in de cel: zorgverleners niet vervolgd voor overlijden

De zorgverleners die betrokken waren bij het overlijden van de Helmondse Suzanne de Vries in de gevangenis, worden niet vervolgd. Dat blijkt uit een persbericht van het Openbaar Ministerie (OM). Uit onderzoek is gebleken dat er geen verband is tussen het handelen van de betrokkenen en haar dood.

Suzanne de Vries (32) werd op 24 maart 2022 dood gevonden in haar cel in Evertsoord. De moeder van drie kinderen zat een straf van zeven jaar uit omdat ze haar vriend met een hamer om het leven had gebracht, na jarenlange vernederingen en mishandelingen. 'Triest en onverwacht overlijden'

Direct na haar dood deed het OM in Limburg onderzoek. Daarbij kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld. Volgens justitie waren er destijds geen aanwijzingen voor een strafbaar feit en was er sprake van een 'triest en onverwacht overlijden'. De nabestaanden namen daar geen genoegen mee en startten een procedure om de onderste steen boven te krijgen. Een medisch deskundige onderzocht de zaak opnieuw en bracht een rapport uit over de omstandigheden rond het overlijden.

Daaruit bleek dat er in de documentatie en verslaggeving rond de dood zaken niet goed waren genoteerd. Tegen twee artsen van de gevangenis, een psychiater en een apotheek werd een klacht ingediend bij het tuchtcollege. Ook deden de nabestaanden aangifte van dood door schuld. Geen verband

De zaak werd opnieuw onderzocht, dit keer in Brabant, maar ook de deskundigen daar konden niet vaststellen waaraan de vrouw precies is overleden. "Door het ontbreken van de overlijdensoorzaak kan niet worden vastgesteld dat het handelen van het zorgpersoneel en de PI tot de dood van de vrouw heeft geleid", aldus justitie. Wel hadden bepaalde zaken in deze kwestie anders of beter gekund, stelt het OM. "Maar dat is onvoldoende om iemand strafrechtelijk te vervolgen." Forensisch arts wel vervolgd

De forensisch arts die de lijkschouw uitvoerde, wordt wel vervolgd. "De arts beschikte niet over de vereiste kwalificaties en wordt om die reden vervolgd voor oplichting en valsheid in geschrifte", aldus het OM.

Eerder maakten we deze video over de zaak: