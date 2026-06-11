Ronnie en Angelo verwachten duizenden bezoekers in hun eigen WK-dorp
Het Nederlands elftal moet nog aan het WK beginnen, maar in Rucphen is het toernooi eigenlijk nu al geslaagd. Vanaf dit weekend staat in het buitengebied een compleet WK-dorp klaar voor de Oranjefans.
Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de opbouw. "Dit zie je nergens anders. Het is uniek in Nederland", aldus initiatiefnemer Ronnie Gommers.
Voortborduren op het EK-dorp
Na het succes van het EK-dorp tijdens het vorige eindtoernooi hebben Ronnie en medeorganisator Angelo Heeren opnieuw alles uit de kast getrokken om supporters rond de wedstrijden van Oranje een onvergetelijk feest te bezorgen. "Er komt een levensgroot scherm van achttien vierkante meter, er zijn foodtrucks, bier en artiesten die live optreden."
Tijdens de eerste wedstrijd van Oranje, komende zondag, verwachten de organisatoren zo'n tweeduizend bezoekers. "We zijn in december begonnen met de voorbereidingen. Gelukkig hadden we al een draaiboek dat we grotendeels opnieuw kunnen gebruiken. En als het weer net zo wordt als twee jaar geleden, dan wordt het echt een ongelooflijk groot feest", zegt Angelo.
Tribune voor stadiongevoel
Volgens Ronnie wordt de sfeer extra versterkt door de manier waarop het terrein is ingericht. "We hebben naast het scherm een grote tribune opgebouwd waar kleine kinderen en mensen die minder goed ter been zijn, kunnen plaatsnemen. Door die tribune ontstaat een echt stadiongevoel."
Naast de wedstrijd tegen Japan is ook de wedstrijd tegen Zweden op 20 juni live te volgen in het WK-dorp. De ontmoeting met Tunesië op 26 juni slaan de organisatoren over. "Die wedstrijd begint om drie uur 's nachts. Dat kunnen we onze bezoekers en de omgeving niet aandoen", vertelt Ronnie.
Warming Up met WC Experience
Het feest in het WK-dorp in Rucphen wordt overigens al op zaterdag 13 juni afgetrapt met de 'Warming Up!'. Daarbij zijn er optredens van WC Experience en De Marlets. Op 20 juni maken ook Stef Ekkel en Peter Beense hun opwachting.
Wat de organisatoren Ronnie en Angelo betreft, kan het Oranjefeest niet meer stuk. Nu moet alleen het Nederlands elftal nog 'even' zijn best doen. Ronnie: "We hebben een sterk team, al kwam dat tot nu toe nog niet echt uit de verf. Geloof mij: vanaf zondag spelen we de sterren van de hemel."