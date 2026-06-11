Ronnie en Angelo verwachten duizenden bezoekers in hun eigen WK-dorp

Het Nederlands elftal moet nog aan het WK beginnen, maar in Rucphen is het toernooi eigenlijk nu al geslaagd. Vanaf dit weekend staat in het buitengebied een compleet WK-dorp klaar voor de Oranjefans.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de opbouw. "Dit zie je nergens anders. Het is uniek in Nederland", aldus initiatiefnemer Ronnie Gommers. Voortborduren op het EK-dorp

Na het succes van het EK-dorp tijdens het vorige eindtoernooi hebben Ronnie en medeorganisator Angelo Heeren opnieuw alles uit de kast getrokken om supporters rond de wedstrijden van Oranje een onvergetelijk feest te bezorgen. "Er komt een levensgroot scherm van achttien vierkante meter, er zijn foodtrucks, bier en artiesten die live optreden."

Tijdens de eerste wedstrijd van Oranje, komende zondag, verwachten de organisatoren zo'n tweeduizend bezoekers. "We zijn in december begonnen met de voorbereidingen. Gelukkig hadden we al een draaiboek dat we grotendeels opnieuw kunnen gebruiken. En als het weer net zo wordt als twee jaar geleden, dan wordt het echt een ongelooflijk groot feest", zegt Angelo. Tribune voor stadiongevoel

Volgens Ronnie wordt de sfeer extra versterkt door de manier waarop het terrein is ingericht. "We hebben naast het scherm een grote tribune opgebouwd waar kleine kinderen en mensen die minder goed ter been zijn, kunnen plaatsnemen. Door die tribune ontstaat een echt stadiongevoel."

Het WK-dorp aan de Binnentuin in Rucphen (foto: Erik Peeters).