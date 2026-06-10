De beste ijssalon vind je hier: ‘Kwart meer omzet en verkeersopstopping’

Gejuich, tranen en confetti: IJssalon Kees in Geldrop is woensdagmiddag uitgeroepen tot beste ijssalon van het land. Een prestigieuze prijs die volgens kenners zorgt voor een kwart meer omzet én klanten uit het hele land. "Dit voelt geweldig, echt geweldig. Ik heb er geen woorden voor", zegt een geëmotioneerde Marco di Roberto.

Woensdagmiddag werd in vijf ijssalons tegelijkertijd een envelop geopend. Vier keer teleurstelling en één envelop zorgde voor euforie en feest. En die envelop was in Geldrop bij IJssalon Kees. Maandenlang strak staan

Juryvoorzitter Edwin van Es komt met een enorme beker binnenlopen, terwijl de twee eigenaren staan te juichen en bij bedrijfsleider Tessa Schellekens de tranen over de wangen lopen. Marco di Roberto is een van die eigenaren. Hij werkt al vijftien jaar bij IJssalon Kees en is sinds 2022 eigenaar. "Dit voelt geweldig, echt geweldig. Ik ben trots op het team. Ik heb er geen woorden voor." De winst is voor mede-eigenaar Kasper Hertogs een ontlading na maandenlang 'strak staan' en 'keihard werken'. "We hebben er echt alles voor gedaan. De afgelopen twee maanden hebben we vijf bezoeken van mystery guests ontvangen en een hygiënecontrole gehad. Dit is de meest prestigieuze prijs die je kunt winnen als ijssalon."

Omzet schiet omhoog na winst

De prijs wordt uitgereikt door de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. "IJssalon Kees is er uitmuntend uitgekomen. Als alles klopt, ben je de beste van Nederland", vertelt Van Es. In het juryrapport staat dat 'de sfeervolle en uitstekend verzorgde ijssalon direct indruk maakt met haar frisse uitstraling en aandacht voor detail'.

Tranen en gejuich bij eigenaren en bedrijfsleider beste ijssalon van Nederland (foto: Noël van Hooft).

Van Es heeft zelf ook twee ijssalons in Breda en Rijsbergen en won in 2008 dezelfde prijs. "Dat zorgde voor gekheid. Ze komen vanuit heel Nederland naar je ijssalon toe. We hadden gasten uit Texel, Friesland en Limburg", blikt hij terug. "Je omzet gaat met een kwart omhoog, dus iedereen wil deze prijs winnen. Verkeersopstoppingen, Geldrop, maak je borst maar nat", lacht Van Es. Is dit een Michelinster voor ijssalons? "Misschien wel beter. Het gaat om puur ambacht. Alles wordt met de hand gemaakt. Er wordt zoveel liefde en passie in gestopt en dat proef je." Bolletje blijft 1,95 euro

Een bolletje ijs kost nu 1,95 euro en dat blijft zo, volgens Kasper Hertogs. "We gaan er niet opeens een euro bovenop doen. We verkopen liever een bolletje extra dan dat we de bolletjes duurder maken." Aan extra omzet en lange rijen denkt Hertogs woensdagmiddag nog niet. Eerst moet de winst nog even goed binnenkomen. "We hebben geen draaiboek klaarliggen, maar ik denk dat we met het team nog een lekker borreltje gaan drinken." En, voegt Di Roberto eraan toe: de krokante Amarena en After Eight moet je echt geproefd hebben.