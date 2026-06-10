De beste ijssalon vind je hier: ‘Kwart meer omzet en verkeersopstopping’
Gejuich, tranen en confetti: IJssalon Kees in Geldrop is woensdagmiddag uitgeroepen tot beste ijssalon van het land. Een prestigieuze prijs die volgens kenners zorgt voor een kwart meer omzet én klanten uit het hele land. "Dit voelt geweldig, echt geweldig. Ik heb er geen woorden voor", zegt een geëmotioneerde Marco di Roberto.
Woensdagmiddag werd in vijf ijssalons tegelijkertijd een envelop geopend. Vier keer teleurstelling en één envelop zorgde voor euforie en feest. En die envelop was in Geldrop bij IJssalon Kees.
Maandenlang strak staan
Juryvoorzitter Edwin van Es komt met een enorme beker binnenlopen, terwijl de twee eigenaren staan te juichen en bij bedrijfsleider Tessa Schellekens de tranen over de wangen lopen. Marco di Roberto is een van die eigenaren. Hij werkt al vijftien jaar bij IJssalon Kees en is sinds 2022 eigenaar. "Dit voelt geweldig, echt geweldig. Ik ben trots op het team. Ik heb er geen woorden voor."
De winst is voor mede-eigenaar Kasper Hertogs een ontlading na maandenlang 'strak staan' en 'keihard werken'. "We hebben er echt alles voor gedaan. De afgelopen twee maanden hebben we vijf bezoeken van mystery guests ontvangen en een hygiënecontrole gehad. Dit is de meest prestigieuze prijs die je kunt winnen als ijssalon."
Omzet schiet omhoog na winst
De prijs wordt uitgereikt door de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. "IJssalon Kees is er uitmuntend uitgekomen. Als alles klopt, ben je de beste van Nederland", vertelt Van Es. In het juryrapport staat dat 'de sfeervolle en uitstekend verzorgde ijssalon direct indruk maakt met haar frisse uitstraling en aandacht voor detail'.
Van Es heeft zelf ook twee ijssalons in Breda en Rijsbergen en won in 2008 dezelfde prijs. "Dat zorgde voor gekheid. Ze komen vanuit heel Nederland naar je ijssalon toe. We hadden gasten uit Texel, Friesland en Limburg", blikt hij terug. "Je omzet gaat met een kwart omhoog, dus iedereen wil deze prijs winnen. Verkeersopstoppingen, Geldrop, maak je borst maar nat", lacht Van Es.
Is dit een Michelinster voor ijssalons? "Misschien wel beter. Het gaat om puur ambacht. Alles wordt met de hand gemaakt. Er wordt zoveel liefde en passie in gestopt en dat proef je."
Bolletje blijft 1,95 euro
Een bolletje ijs kost nu 1,95 euro en dat blijft zo, volgens Kasper Hertogs. "We gaan er niet opeens een euro bovenop doen. We verkopen liever een bolletje extra dan dat we de bolletjes duurder maken."
Aan extra omzet en lange rijen denkt Hertogs woensdagmiddag nog niet. Eerst moet de winst nog even goed binnenkomen. "We hebben geen draaiboek klaarliggen, maar ik denk dat we met het team nog een lekker borreltje gaan drinken." En, voegt Di Roberto eraan toe: de krokante Amarena en After Eight moet je echt geproefd hebben.
Geschiedenis IJssalon Kees
IJssalon Kees ontstond in 1950, toen Adriaan Kees een ijsmachine kocht en begon met het maken van ijs in zijn bakkerij. De zonen van bakker Kees trokken met bakfietsen door de straten van Geldrop en omgeving om ijs aan huis te verkopen. Twintig jaar later opende zoon Jan een echte ijssalon. Later nam de derde generatie het over: Leon Kees zette de zaak samen met zijn vrouw voort, en de salon werd al eens eerder gekroond tot beste ijssalon van Nederland.
In 2011 werd de ijssalon aangepakt en gemoderniseerd. Dat leverde een designaward op tijdens de Dutch Design Week. Vanuit de zaak kunnen gasten meekijken hoe het ijs ambachtelijk wordt gemaakt.
In 2022 werd het stokje voor het eerst buiten de familie Kees overgedragen. Medewerkers Marco di Roberto en Kasper Hertogs gingen verder met de ijssalon. In 2025 werd de huisgemaakte Agrumi Limoncello bekroond met een gouden award op de internationale ISWC-wedstrijd in Londen. In 2026 wonnen ze de Gouden IJscreatie met het ijs 'Droom van Sorrento'. En nu zijn ze dus voor de tweede keer de beste ijssalon van Nederland.