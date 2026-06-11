Dit zijn de WK-voorspellingen van bekende Brabanders: 'Nederland wint!'

Het WK voetbal gaat eindelijk beginnen. Met honderden WK-poules en uiteenlopende voorspellingen is het altijd de vraag wie het WK gaat winnen. Waar veel Brabanders nog niet besmet zijn met de Oranjekoorts, is het vertrouwen bij de meesten van onze bekende gezichten groot.

Wij vroegen een aantal bekende Brabanders welk land het wereldkampioenschap wint, hoe ver Nederland komt op het WK, welk land ons gaat verrassen en wie onze beste speler wordt. Daarop kwamen de volgende antwoorden.

Donderdag om 21.00 uur gaat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. Het laatstgenoemde land neemt het dan op tegen Zuid-Afrika. Nederland speelt zondag om 22.00 uur zijn eerste wedstrijd tegen Japan.

Flemming Viguurs

De zanger uit Den Bosch sponsort al de plaatselijke FC en mocht zelfs eens bij het Nederlands elftal op het veld het volkslied zingen. Toch denkt hij niet dat Oranje er met de winst vandoor gaat, maar Portugal. Nederland haalt wel de halve finale volgens de hitmachine. Volgens Flemming wordt Donyell Malen de belangrijkste man van Nederland en moeten we oppassen voor Japan, onze eerste tegenstander.

Harrie Lavreysen

Staat ook wel bekend als Hattrick Harrie, een term die ook in het voetbal wordt gebruikt wanneer een speler drie goals maakt. Voor de baanwielrenner uit Luyksgestel waren het zelfs drie gouden medailles op de Olympische Spelen. Hij denkt dat Spanje uiteindelijk met de wereldbeker staat. Nederland haalt de halve finale: "En dan hopen dat ik het mis heb", zegt Lavreysen erbij. Ook hij vreest voor Japan, maar plaatst wel een kleine kanttekening: "Verder weet ik meer van sprinttactiek dan van buitenspel, dus pin me er niet op vast!"

Yordi Swaluw

De Bredanaar is niet meer weg te denken uit de Nederlandse realitywereld. Yordi Swaluw, beter bekend als Yordi Nogmaals, heeft er wél vertrouwen in: "Nederland wint het WK!" Zijn outsider voor de eindwinst is Colombia en ook hij vestigt zijn hoop op ex-PSV’er Donyell Malen. Tegenwoordig speelt de aanvaller voor AS Roma.

Leo Alkemade

Grote Willem II-fan, dus het eerste voetbalfeest heeft de Tilburger al gehad. Maar hij heeft er nog geen genoeg van en voorspelt ook een eerste WK-winst ooit voor Oranje. Sowieso zijn de mannen eensgezind, want ook Leo ziet Japan als grote verrassing en tipt Donyell Malen als grote man van het Nederlands elftal.

Joël Borelli

De artiest staat binnenkort meermaals in een uitverkocht Philips Stadion, maar gaat ook de wedstrijden aan de andere kant van de wereld bekijken. Toch gaan we volgens hem wat minder wedstrijden van Oranje zien, want Nederland komt niet verder dan de kwartfinale. Spanje gaat er volgens hem met de winst vandoor en Curaçao, waar een aantal Brabantse voetballers meedoen, wordt de grote verrassing. De beste speler van ons land aanwijzen vindt hij lastig. "Goede vraag. Maar ik weet wel dat Lamine Yamal van Spanje de beste speler van het toernooi wordt."