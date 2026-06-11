Na lange tijd weer plofkraak in Brabant: waarom slaan criminelen nu toe?

Lange tijd waren er geen plofkraken in Brabant, maar donderdagochtend was het weer raak bij een geldautomaat in Helmond. Ook in de rest van het land neemt het aantal plofkraken opnieuw toe. Hoe kan dat? Experts leggen uit: "Zolang ze het idee hebben dat er wat te halen valt, blijven ze het proberen."

In 2024 waren er negen plofkraken in Nederland, in 2025 nog maar vier. De daling leek ingezet, maar in 2026 zijn het er alweer veel meer: de teller staat al op 21, meldt de politie. In Helmond vond de meest recente plaats. Daar gingen donderdagochtend twee explosieven af bij een geldautomaat aan de Mierloseweg. De ravage is enorm. Geldmaat 'te goed' beveiligd

"Het lijkt erop dat criminelen denken dat ze een soort nieuwe ontdekking hebben gedaan", vertelt Jasper van der Kemp. Hij is criminoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en plofkraken hebben al jaren zijn aandacht. "De Geldmaten, de meest voorkomende pinautomaten in Nederland, zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. Criminelen hebben het beeld dat het daar proberen weinig zin meer heeft. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe automaten waar ze wél meer kans van slagen hebben."