Verdachte vuurwerkincident bij PSV-huldiging herkenbaar in beeld gebracht

De politie heeft donderdag een herkenbare foto gedeeld van de verdachte die wordt gezocht voor het afsteken van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV in april. Een 16-jarige jongen verloor daarbij twee vingertoppen.

De politie deelde al eerder onherkenbare beelden van de verdachte. Hij stak het vuurwerk af samen met een andere verdachte. De twee mannen kregen een week de tijd zich te melden bij de politie voordat de foto's herkenbaar werden gemaakt. Een achttienjarige jongen uit Bergen op Zoom meldde zich wel, liet de politie dinsdag weten .

Vuurwerk ontploft

De jongen verloor bij het ongeval vlakbij de Markt twee vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade, zo meldt de politie in het eerder verspreide opsporingsbericht.

Volgens de politie is op camerabeelden te zien hoe de twee verdachten samenwerken bij het aansteken en weggooien van het zware vuurwerk. Het vuurwerk rookt op dat moment flink. Het slachtoffer komt samen met een vriend aanlopen en denkt dat het een rokende fakkel is. Hij pakt het op, maar dan ontploft het in zijn linkerhand.

Ook vrouw gezocht

De jongen zou nog hevig bloedend richting de verdachten zijn gelopen. Zij helpen hem niet. Wel krijgt hij hulp van andere omstanders. Uiteindelijk lopen de verdachten weg in het gezelschap van een vrouw. Ook naar haar is de politie nog op zoek en vraagt haar om zich te melden.