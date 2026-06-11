Meer dan honderd leerlingen op de fatbike, school bouwt speciale stalling

Het ZuidWestHoek College in Ossendrecht heeft een speciale fietsenstalling laten bouwen voor fatbikes. Maar nu de fiets met dikke banden steeds populairder wordt, en meer dan de helft van de leerlingen erop rijdt, moest zelfs die fonkelnieuwe stalling al gelijk uitgebreid worden.

De speciale fatbikestalling is ondertussen zo uit zijn voegen gegroeid dat hij bijna net zo groot is als de stalling voor de 'gewone' fietsen. Dat de fatbike oprukt in de regio, mag duidelijk zijn: bijna 120 leerlingen rijden inmiddels op zo’n stalen ros met uit de kluiten gewassen wielen. Vorig jaar werd de noodzaak van een aparte stalling voor de trendy fietsen al duidelijk. Directrice Carin Veringa zag toen dat er steeds meer leerlingen met een fatbike naar school kwamen. "Toen hebben we eerst een stuk van de normale fietsenstalling omgebouwd tot fatbikestalling", zegt ze tegen ZuidWest. Maar dat bleek al snel niet genoeg te zijn. 'Kinderen omver gefietst'

Daarom besloot de school de stalling uit te breiden en hekjes te plaatsen om scheurende tweewielers op het schoolplein tegen te gaan. "Als je over het gewone terrein fietst, dan werden er kinderen misschien wel omver gefietst", legt de directrice uit.