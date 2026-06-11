Meer dan honderd leerlingen op de fatbike, school bouwt speciale stalling
Het ZuidWestHoek College in Ossendrecht heeft een speciale fietsenstalling laten bouwen voor fatbikes. Maar nu de fiets met dikke banden steeds populairder wordt, en meer dan de helft van de leerlingen erop rijdt, moest zelfs die fonkelnieuwe stalling al gelijk uitgebreid worden.
De speciale fatbikestalling is ondertussen zo uit zijn voegen gegroeid dat hij bijna net zo groot is als de stalling voor de 'gewone' fietsen. Dat de fatbike oprukt in de regio, mag duidelijk zijn: bijna 120 leerlingen rijden inmiddels op zo’n stalen ros met uit de kluiten gewassen wielen.
Vorig jaar werd de noodzaak van een aparte stalling voor de trendy fietsen al duidelijk. Directrice Carin Veringa zag toen dat er steeds meer leerlingen met een fatbike naar school kwamen. "Toen hebben we eerst een stuk van de normale fietsenstalling omgebouwd tot fatbikestalling", zegt ze tegen ZuidWest. Maar dat bleek al snel niet genoeg te zijn.
'Kinderen omver gefietst'
Daarom besloot de school de stalling uit te breiden en hekjes te plaatsen om scheurende tweewielers op het schoolplein tegen te gaan. "Als je over het gewone terrein fietst, dan werden er kinderen misschien wel omver gefietst", legt de directrice uit.
De fonkelnieuwe stalling is er dus niet alleen om de fatbikende jeugd op de wenken te bedienen, maar ook voor de veiligheid van de andere leerlingen. Ook het geluid dat de fietsen maken, zorgde eerder voor overlast. Nu de fietsen verder van de school in de nieuwe stalling staan, is ook dat probleem opgelost.
Fatbikeverbod
Hoewel de populaire fietsen in de regio rond Ossendrecht als hete broodjes over de toonbank gaan, groeit elders in de provincie ook het sentiment tegen de bloedsnelle tweewielers.
Zo wilde de gemeente Eindhoven eerder fatbikes van het fietspad verbannen. 'Het fietspad moet een veilige plek zijn voor alle fietsers, niet alleen voor de grootste en sterkste', viel te lezen in een brief aan de Tweede Kamer, die ook ondertekend werd door steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Ook in Waalwijk zijn ze de snelle fietsen spuugzat. In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente stond dat, naar voorbeeld van het verbod in Enschede, een fatbikeverbod wordt overwogen. Waar dat verbod moet gaan gelden en wanneer het wordt ingevoerd, is nog onduidelijk.
'Veilig houden'
Toch ziet Veringa geen heil in een compleet verbod. Volgens haar werkt dat alleen maar averechts. "Je moet er gewoon in mee. Het is iets wat hier in de omgeving en overal zo is, alleen moet je wel kijken wat je ermee kan om het veilig te houden."
Middelbare scholier Mason is helemaal in zijn nopjes met de nieuwe stalling voor zijn fatbike. "Ik vind het eigenlijk wel fijn. Dan staat hij ook niet daarzo en heb je gewoon een aparte rij."