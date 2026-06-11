Pasgeboren puntlipneushoorn laat zich voor het eerst zien: 'Heel bijzonder'

Het was donderdag even spannend bij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek: zou de pasgeboren puntlipneushoorn Banji zich laten zien? Na even wachten kwam hij toch echt naar buiten, tot grote vreugde van bezoekers en verzorgers. "Hij ging meteen op ontdekking."

Fotografen met mega-cameralenzen, kinderen en volwassenen met telefoons in de aanslag, en drie verzorgers op een rij: allemaal staan ze donderdagmiddag vol spanning te wachten bij het buitenverblijf van de puntlipneushoorns. Vrijdag werd Banji geboren. Een mijlpaal, want het is de eerste puntlipneushoorn die ooit in het safaripark het levenslicht zag. Bezoekers konden hem de afgelopen dagen alleen via een beeldscherm bij het verblijf bekijken. Vanaf woensdag mocht hij naar buiten, maar bleef Banji toch binnen.

Volg Banji's eerste stappen op Brabant+ In de nieuwste aflevering van Op Safari volgen we de eerste stappen van de pasgeboren puntlipneushoorn Banji. Je bekijkt de aflevering gratis en zonder account op videoplatform Brabant+.

Hoe was de eerste keer buiten?

Donderdag is het dan echt zover. Rond het middaguur komt het neushoorntje met zijn moeder naar buiten. Samen lopen ze wat rond over het gras. Het is volgens de verzorgers wel even spannend voor moeder en jong, nu er zoveel publiek staat. "Maar het ging helemaal goed. Precies zoals het zou moeten", vertelt verzorger Shanna Claassen trots. "Moeder pakte haar rol meteen goed op en hield haar jong goed in de gaten." Dat is maar goed ook, want Banji gaat volgens Claassen meteen op ontdekking. "Hij is heel nieuwsgierig aangelegd. Dat heeft hij denk ik van zijn moeder. Gelukkig liep zij goed achter hem aan."

Verzorger Shanna Claassen is trots (foto: Omroep Brabant).

Geboorte is ook bijzonder

De bezoekers zijn ook onder de indruk. "Ik heb 'm gezien", vertelt een jonge jongen. "Hij zag er heel klein uit. Kleiner dan ik dacht." Een man vindt het heel speciaal. "Het is even wachten, maar echt de moeite waard. Prachtig." Behalve dat de geboorte leuk en mooi is, is het ook bijzonder. Puntlipneushoorns worden met uitsterven bedreigd. "In het wild leven er nog maar zo'n zevenduizend", vertelt verzorger Claassen. "Iedere geboorte is dus heel belangrijk."