Dode man op A67 bij Lierop: politie gaat uit van tragisch ongeluk

De 32-jarige man uit Oldenbroek die in de nacht van 31 mei dood is gevonden op de A67 bij Lierop, is om het leven gekomen door een tragisch ongeval. Dat meldt de politie na onderzoek. De man was te voet op de snelweg.

Het ongeluk werd rond een uur 's nachts bij de politie gemeld door de bestuurder van een auto die het slachtoffer had geraakt op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Lierop.

Het letsel dat het slachtoffer had opgelopen deed de politie vermoeden dat hij al eerder was aangereden door een ander voertuig, zei politie eerder. Uit later onderzoek is gebleken dat hij te voet op de snelweg is gekomen.

Tragisch ongeval

De politie meldt vrijdag dat het onderzoek naar zijn dood is afgerond. "Uit het onderzoek is geen misdrijf naar voren gekomen. Wij spreken dan ook van een tragisch ongeval", zo laat een woordvoerder weten.

Omdat er geen sprake is van een misdrijf maar van een ongeval, brengt de politie niet meer informatie naar buiten over wat de man is overkomen.