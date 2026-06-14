Henk stierf voordat het af was, maar zijn Tuin der Lusten is nu te zien

Tien jaar geleden overleed Dungense kunstenaar Henk Groenendaal, voordat hij zijn levenswerk kon afmaken. Jarenlang heeft hij gewerkt aan een reconstructie van Jheronimus Boschs wereldberoemde schilderij De Tuin der Lusten. Nu krijgt het onafgewerkte meesterwerk eindelijk een vaste plek in zijn geboorteplaats Den Dungen, waar bezoekers kunnen zien hoe Henk elk detail met hart en ziel heeft nagemaakt.

Het idee ontstond in 2016, tijdens het Jeroen Boschjaar, ter viering van de 500e sterfdag van de beroemde schilder uit Den Bosch. Groenendaal onderzocht oude schildertechnieken om het drieluik zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren op ware grootte. Maar het lot besliste anders. Henk werd ernstig ziek en overleed nog datzelfde jaar. Het werk bleef onaf, verstopt in opslag.

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Tien jaar later is het eindelijk weer te zien, dankzij een groep oud-leerlingen van Henk. “Het voelt alsof Henk weer terug is in Den Dungen. Dit is het onvoltooide voltooide werk van Henk,” vertelt Christ Goossens. Christ was een van de oud-leerlingen van Henk. Nu het onafgemaakte werk te zien is Ontmoetingscentrum Litserborg kan Christ er naar blijven kijken. “Je ziet hier hoe hij werkte, laag voor laag. Het is alsof je hem kunt volgen terwijl hij het schildert. Dat is bijzonder, want je voelt de liefde en toewijding die hij erin stopte.”

Christ en Erna (foto: Jos Verkuijlen)

Ook Erna van Lith, die veel van Henk heeft geleerd, is trots dat de onafgemaakte reconstructie nu een vaste plek heeft in Den Dungen. “Het is geweldig dat het nu hier hangt, in het dorp waar Henk is opgegroeid. Het voelt alsof hij weer thuis is. Mensen kunnen zien wat hij wilde maken en zich verwonderen over elk detail. Dat doet echt iets met je.” Wat Henk zo bijzonder maakt, is dat hij probeerde ieder detail precies na te schilderen zoals Jheronimus Bosch dat in de 15e eeuw deed. Dat klinkt eenvoudig, maar het was een enorme uitdaging. Elk dier, elke kleur, elke schaduw en zelfs de verhoudingen moesten kloppen. Christ legt uit: “Hij moest helemaal in het hoofd van Bosch kruipen om te bedenken hoe hij een giraf of een boom precies schilderde. Dat vereist ongelooflijk geduld, concentratie en kennis van oude technieken. Het is bijna niet te geloven dat iemand zoiets in zijn eentje probeerde te maken.”

De onafgemaakte recontructie van De Tuin der Lusten (foto: Jos Verkuijlen).

Voor Christ en Erna gaat het niet alleen om het schilderij zelf, maar eigenlijk vooral om het verhaal van Henk. “Henk was een warme man die zijn kennis graag doorgaf. Hij leefde voor dit werk en wilde mensen laten zien hoe een meesterwerk ontstaat. Nu kan iedereen dat zien en voelen, en dat maakt ons trots,” vertelt Christ. Het werk van Henk is sinds vrijdagavond te zien in Ontmoetingscentrum de Litserborg.