Man hoort vreemd geluid onder motorkap: brandweer verjaagt marters

De eigenaar van een auto in Oosterhout keek vrijdagmiddag vreemd op toen hij een geluid onder zijn motorkap hoorde komen. Hij schakelde de brandweer in, die dacht dat ze een kat moest verjagen. Maar het bleek om twee marters te gaan, die verstopt zaten in de motorruimte.

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Marters kruipen vaak onder een motorkap, omdat het een warme en veilige plek voor ze lijkt. Daarnaast verstoppen ze er brood en eieren en knabbelen ze aan kabels.

Tweede verrassing

Na de melding uit de Marinus de Jongstraat kwamen brandweerlieden ter plaatse. Toen zij met water begonnen te spuiten, kroop er ineens een marter onder de motorkap uit. Ze dachten klaar te zijn met de klus, maar ineens kwam er nog een marter omhoog gekropen. Ook dit dier verdween vliegensvlug in de bosjes. Verder werden er flink wat veren uit de motorruimte van de auto gevist. Mogelijk hadden de marters een vogel meegenomen om op te peuzelen of wilden ze een nestje bouwen van de veren. De eigenaar kon na de bijzondere vondst verder rijden met zijn auto. Of de auto schade heeft opgelopen door de marters is niet duidelijk. De dieren richten regelmatig schade aan auto's aan. Zo knagen ze aan kabels, bekleding en slangetjes. De natuurlijke oliën in kabels vinden de beesten lekker. Ook knagen ze om hun territorium te markeren en uit frustratie over geuren van soortgenoten.

De beestjes richten vaak schade aan bij auto's (foto: De beestjes richten vaak schade aan bij auto's (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Steeds meer steenmarters

Tot de jaren zestig kwamen steenmarters in Nederland nauwelijks voor, maar inmiddels zijn de marterachtige roofdieren een groeiende bron van irritatie. Stank, kapotgebeten kabels en geritsel in het plafond, tot slapeloze nachten aan toe. Een natuurlijke vijand hebben marters volgens de Marterstichting nauwelijks. “Alleen verkeer en honger zijn echt een gevaar voor ze”, vertelde bioloog Van Uchelen van de Marterstichting eerder aan Omroep Brabant. “Jonge marters worden nog wel eens gepakt door een kat, maar verder hebben ze vrij spel.” Volgens hem komen steenmarters steeds meer voor in gebieden waar ze vroeger niet eens in de buurt kwamen. "Ze houden van warme, donkere plekjes”, “Doordat wij onze huizen steeds beter isoleren, komen ze graag op bezoek. Om overlast te voorkomen moet je vooral je huis goed dichtmaken, zorgen dat ze niet in je spouwmuren kruipen.” Maatregelen

Ook stroomdraden kunnen helpen. “Bijvoorbeeld rond je regenpijp. Je kunt dat regelen samen met de dierenbestrijdingsdienst”, adviseert Van Uchelen. Volgens hem is dat een diervriendelijke manier om de beesten buiten de deur te houden: "Het schrikt ze af." Ook auto’s zijn dus een gewilde plek onder marters. Garagehouders nemen daarom steeds vaker maatregelen, zoals ingebouwde kastjes die een hoge pieptoon uitzenden om de dieren te weren.

