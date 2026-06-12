Brede steun in Provinciale Staten voor uitstel besluit Moerdijk

Een grote meerderheid van Provinciale Staten begrijpt het besluit van het kabinet om langer de tijd te nemen over de vraag of het dorp Moerdijk opgeheven moet worden. Dat bleek vrijdag tijdens een commissiedebat. Gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte) gaf aan liever nu de tijd te nemen dan 'er later achter te komen dat het verkeerde besluit is genomen'. Het kabinet gaf eerder aan tijd nodig te hebben om een nieuwe variant op de ontwikkeling in het gebied uit te werken. In die variant zou Moerdijk kunnen blijven bestaan.

De meeste partijen in Provinciale Staten konden zich vinden in het standpunt van de gedeputeerde. De VVD hintte aan het begin van de vergadering al op een voorkeur voor uitstel. "De twee varianten die er al lagen zijn onderzocht. Ook nieuwe varianten moeten, met dezelfde diepgang, worden onderzocht", zei Carola Meuwissen. Vrijwel alle andere partijen willen ook dat er duidelijkheid komt over de derde variant van het kabinet. Eerder maakten Gedeputeerde Staten bekend op verzoek van het Rijk nog geen voorkeur uit te spreken over de ontwikkeling rond Moerdijk. "De afgelopen tijd vliegen de proefballonnetjes ons om de oren, dat schaadt het vertrouwen van de inwoners in de politiek", zei PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers. Hij riep het Rijk, de provincie en de gemeente op om samen te werken als het over toekomst van Moerdijk gaat. Nu is dat namelijk niet het geval, vindt Deckers.