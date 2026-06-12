Brede steun in Provinciale Staten voor uitstel besluit Moerdijk
Een grote meerderheid van Provinciale Staten begrijpt het besluit van het kabinet om langer de tijd te nemen over de vraag of het dorp Moerdijk opgeheven moet worden. Dat bleek vrijdag tijdens een commissiedebat. Gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte) gaf aan liever nu de tijd te nemen dan 'er later achter te komen dat het verkeerde besluit is genomen'. Het kabinet gaf eerder aan tijd nodig te hebben om een nieuwe variant op de ontwikkeling in het gebied uit te werken. In die variant zou Moerdijk kunnen blijven bestaan.
De meeste partijen in Provinciale Staten konden zich vinden in het standpunt van de gedeputeerde. De VVD hintte aan het begin van de vergadering al op een voorkeur voor uitstel. "De twee varianten die er al lagen zijn onderzocht. Ook nieuwe varianten moeten, met dezelfde diepgang, worden onderzocht", zei Carola Meuwissen. Vrijwel alle andere partijen willen ook dat er duidelijkheid komt over de derde variant van het kabinet.
Eerder maakten Gedeputeerde Staten bekend op verzoek van het Rijk nog geen voorkeur uit te spreken over de ontwikkeling rond Moerdijk.
"De afgelopen tijd vliegen de proefballonnetjes ons om de oren, dat schaadt het vertrouwen van de inwoners in de politiek", zei PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers. Hij riep het Rijk, de provincie en de gemeente op om samen te werken als het over toekomst van Moerdijk gaat. Nu is dat namelijk niet het geval, vindt Deckers.
Eerder al uitstel
De gemeente Moerdijk maakte op 11 november 2025 bekend dat het dorp gaat verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieplannen. Wethouder Danny Dingemans sprak de hoop uit dat zowel het Rijk als de provincie hem hierin zouden volgen op 1 december.
Dat gebeurde niet. Eerst gaf de provincie aan op 1 december nog geen knoop door te kunnen hakken, later volgde het Rijk. Er kwam een aantal onderzoeken over waar de energieplannen het beste gerealiseerd zouden kunnen worden. Het besluit werd uitgesteld tot 29 juni 2026, tot frustratie van het college van Moerdijk.
Nog een variant
Maar ook 29 juni gaat dus niet gehaald worden. Dat is omdat het nieuwe kabinet plotseling heeft besloten een nieuwe variant te onderzoeken, waarbij het dorp zou kunnen blijven bestaan. Hoe dit plan er precies uit gaat zien is niet duidelijk, wel staat vast dat de energieplannen hiervoor veel minder ruimte nodig hebben.
Een beslissing is dus opnieuw uitgesteld, er is nog niet bekend op welk moment na 29 juni de inwoners van het dorp Moerdijk wèl meer duidelijkheid over hun toekomst krijgen.
Toch debat
Verreweg de meeste partijen wilden een debat over Moerdijk dat 19 juni gepland staat uitstellen, totdat er meer duidelijkheid is over de nieuwe variant en gedeputeerde staten een voorkeur hebben uitgesproken. Alleen de partijen op uiterst-rechtse flank (PVV, JA21 en Forum voor Democratie) wilden het debat toch door laten gaan. Dat is genoeg om inderdaad op 19 juni over Moerdijk te debatteren.
Hier lees je alle verhalen over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk.