Hier mag de horeca langer openblijven tijdens het WK
Goed nieuws voor iedereen die het WK niet in stilte thuis wil kijken: in meer dan de helft van de Brabantse gemeenten mogen cafés en kroegen tijdens het toernooi langer openblijven. Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Dat is geen overbodige luxe, want het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil beginnen veel wedstrijden pas laat op de avond, Nederlandse tijd. Daarom hebben veel gemeenten besloten de openingstijden van horecazaken tijdelijk te verruimen.
Van Breda tot Eindhoven
In 29 van de 56 Brabantse gemeenten mag de horeca tijdens WK-wedstrijden langer openblijven, meldt de KHN. De meeste verruimingen zijn te vinden in West-Brabant. Daar hebben vrijwel alle gemeenten groen licht gegeven voor langere openingstijden tijdens wedstrijden.
Ook in en rond Eindhoven krijgen supporters in veel gemeenten extra tijd om samen naar het Nederlands elftal te kijken. Hetzelfde geldt voor Den Bosch en een groot deel van Midden-Brabant, waar de regels rond sluitingstijden tijdelijk zijn versoepeld voor de WK-duels.
Grote schermen en watchparty’s
Naast de cafés en kroegen wordt er in Brabant op meerdere plekken groots uitgepakt met zogeheten watchparty's en grote schermen. Zo opent poppodium 013 in Tilburg op 14 juni de deuren voor iedereen die de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland wil zien, met muziek en eten erbij.
Ook in Rucphen komt opnieuw een WK-dorp met tribunes en optredens, net als tijdens eerdere toernooien. Let wel: wedstrijden die na middernacht beginnen, mogen daar niet altijd worden uitgezonden, waardoor sommige duels thuis gekeken moeten worden.
Oranje begint zondag
Het Nederlands elftal speelt zondag de eerste groepswedstrijd tegen Japan. De aftrap is om tien uur 's avonds, Nederlandse tijd. Daarna speelt Oranje op 20 juni tegen Zweden en sluit het de groepsfase af op 25 juni tegen Tunesië.
Met de verruimde openingstijden kunnen supporters in ruim de helft van Brabant die wedstrijden samen in de kroeg bekijken, zonder steeds op de klok te hoeven letten.