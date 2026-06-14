Hier mag de horeca langer openblijven tijdens het WK

Goed nieuws voor iedereen die het WK niet in stilte thuis wil kijken: in meer dan de helft van de Brabantse gemeenten mogen cafés en kroegen tijdens het toernooi langer openblijven. Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Dat is geen overbodige luxe, want het WK wordt gespeeld in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil beginnen veel wedstrijden pas laat op de avond, Nederlandse tijd. Daarom hebben veel gemeenten besloten de openingstijden van horecazaken tijdelijk te verruimen. Van Breda tot Eindhoven

In 29 van de 56 Brabantse gemeenten mag de horeca tijdens WK-wedstrijden langer openblijven, meldt de KHN. De meeste verruimingen zijn te vinden in West-Brabant. Daar hebben vrijwel alle gemeenten groen licht gegeven voor langere openingstijden tijdens wedstrijden.

Ook in en rond Eindhoven krijgen supporters in veel gemeenten extra tijd om samen naar het Nederlands elftal te kijken. Hetzelfde geldt voor Den Bosch en een groot deel van Midden-Brabant, waar de regels rond sluitingstijden tijdelijk zijn versoepeld voor de WK-duels.

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