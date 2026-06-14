Buurt in shock na tweede explosie in korte tijd: 'Alles stond in de fik'

De straat aan de Wilgenbroek in Breda is zondagochtend opgeschrikt door opnieuw een explosie bij een woning. In nog geen drie dagen tijd was het hier twee keer raak. "De knal van afgelopen nacht was veel harder dan die andere", zegt een overbuurvrouw.

Zaterdagnacht werd de buurt opnieuw opgeschrikt door een harde klap. Een explosie beschadigde de woning zwaar: de voorgevel is volledig zwartgeblakerd, ramen zijn gesprongen en de voordeur is uit de sponningen gedrukt. Op straat liggen glasscherven en roetsporen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is fors. Twee dagen eerder was het al raak bij de woning ernaast, waar eveneens een explosie en brand uitbraken. Ook toen ontstond forse schade en werd de buurt midden in de nacht opgeschud door een harde knal. In het huis woont een jong gezin met twee kleine kinderen. De moeder is hoogzwanger. Door de explosie en de daaropvolgende brand konden zij niet meer via de voordeur naar buiten.

"Via de achterkant moesten we vluchten."

"Alles stond in de fik. Via de achterkant moesten we vluchten", vertelt een buurvrouw. Volgens omwonenden sloegen de vlammen al snel uit de voorzijde van het huis, waardoor de uitgang daar onbruikbaar was geworden. Ook in de rest van de straat was de klap hard voelbaar: ramen sneuvelden door de drukgolf en meerdere woningen liepen schade op. De impact in de buurt is groot. Bewoners spreken van angst en vooral onbegrip nu er in korte tijd twee explosies zijn geweest bij naastgelegen woningen. "We weten gewoon niet wat er gebeurt hier", zegt een buurtbewoner. "Het zijn gewoon normale gezinnen, niemand snapt dit."

"Je denkt echt dat alles instort."