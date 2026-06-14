Fietsers over beruchte oversteekplaats: 'Het was wachten tot het misging'

Auto's razen zondagochtend over de Wolfsputterbaan in Helmond, terwijl fietsers wachten op een veilig moment om over te steken. Een dag nadat hier een fietsster zwaargewond raakte bij een aanrijding, reageren ze geschrokken, maar niet verrast. "Het was wachten tot het een keer mis zou gaan", zegt Frits, die de oversteek net heeft gemaakt.

Dat scenario werd een paar uur eerder pijnlijk duidelijk. In de nacht van zaterdag op zondag werd een fietsster op de oversteekplaats geschept door een automobilist. De vrouw raakte zwaargewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Voor veel fietsers is het ongeluk een bevestiging van wat ze al jaren zeggen: deze oversteek is gevaarlijk.

"Je kon erop wachten dat het een keer zou gebeuren."

Jolanda kent de oversteek goed en vindt het niet vreemd dat juist hier een ernstig ongeluk gebeurde. "Het is gevaarlijk, omdat het hier heel erg druk is", vertelt ze. Volgens haar moet je vaak lang wachten voordat je veilig kunt oversteken. "Je moet echt goed uitkijken." Dat er zaterdagnacht een fietsster zwaargewond raakte, maakt indruk. "Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk." Frits steekt hier ook regelmatig over en is zelf al eens in een gevaarlijke situatie beland. "Er komen hier heel veel fietsers en het is een hele drukke weg. Je kon erop wachten dat het een keer zou gebeuren."

Ook Leo noemt de oversteek gevaarlijk. Vooral de snelheid van het verkeer speelt volgens hem een grote rol. "Je moet hier echt heel goed opletten. Auto's rijden hard en het verkeer komt van twee kanten."

"Mensen proberen toch tussendoor te glippen, en dan gaat het fout."

Volgens Corrie is het hier vaak onoverzichtelijk en moet je voortdurend alert zijn. "Supergevaarlijk", zegt ze. "Het is hartstikke druk hier, met scholieren en fietsers." Ze vindt de oversteek zo gevaarlijk dat ze die het liefst vermijdt. "Door de week kom ik hier daarom bijna nooit. Dan is het zó druk. Dan steek ik niet over." Het ongeluk van afgelopen nacht verrast haar niet. "Ik hoorde dat er iemand zwaargewond is geraakt. Ja, dat is verschrikkelijk", zegt ze. Volgens haar was het eigenlijk een kwestie van tijd voordat het mis zou gaan. "Mensen proberen toch tussendoor te glippen, en dan gaat het fout." Zelf heeft Corrie nog geen gevaarlijke situatie meegemaakt, maar ze heeft het wel bij anderen zien gebeuren. "Dat het verkeer ineens moest stoppen omdat iemand overstak. Levensgevaarlijk."

" Daar zouden ze toch eerder iets aan moeten doen."