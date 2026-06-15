EU zet druk op Sierra Leone om Bolle Jos uit te leveren

De jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. De EU gaat zich actief mengen in de poging om drugsbaron 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Sierra Leone weg te krijgen. De kwestie wordt deze week zelfs chefsache tijdens een EU-top in Brussel.

De totale celstraf voor de zware crimineel loopt inmiddels op tot 81 jaar in Nederland en België. Beide landen willen dat de EU zijn schaal inzet om Sierra Leone, waar de Bredanaar zich heeft verschanst in kringen van de president, onder druk te zetten om mee te werken aan uitlevering. Dit kan door bijvoorbeeld EU-begrotingssteun voor het West-Afrikaanse land op te schorten.

Voor Nederland en België dient zich tijdens de EU-top, donderdag en vrijdag in Brussel, een uitgelezen kans aan om deze wens in vervulling te laten gaan, is te lezen in De Telegraaf. De 27 staatshoofden en regeringsleiders gaan zich namelijk voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk buigen over de drugsproblematiek in Europa.