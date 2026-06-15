Seksueel misbruik pleegkinderen, Bossche vaders veroordeeld

Twee mannen uit Den Bosch hebben 502 dagen gevangenisstraf gekregen voor seksueel misbruik van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen ook een taakstraf van 240 uur.

Steven van H. en Mattias T. hadden een jongen van 7 en een jongen van 10 jaar. De biologische moeder was niet altijd in staat om voor ze te zorgen. Daarom kwamen de jongens een paar weekenden per maand bij de mannen in huis logeren. Maar de jongens werden misbruikt. Seks

De pleegvaders (allebei 33 nu) masturbeerden in de buurt van de slapende pleegzoons. Of als de kinderen tv keken. Ze douchten ook samen en betastten ze of tikten de kinderen aan. Een camera in de kinderslaapkamer filmde alles. Pleegvader Steven had het over “seks hebben in de deuropening waar kinderen bij zijn," tijdens zijn rechtszaak. Van de ontucht maakten ze foto’s en filmpjes. Die verspreidden ze. Het echtpaar had 1700 afbeeldingen met kinderporno. En 540 afbeeldingen met dierenporno. Ze hadden ook seks met hun eigen hond.



De kinderen waren in het huis van de mannen van 1 september 2023 tot hun arrestatie op 8 november 2024. Daarna zijn ze uit huis gehaald, net als de hond.

'Lustobject'

Belangrijk bewijs vormden de vele chats tussen de pleegvaders onderling en een buitenstaander. Chats met daarin opmerkingen als: 'De oudste heeft de mijne vast gehad' en: 'de jongste heeft hem wel gezien'. Een van de twee pleegvaders noemde het extreme fantasieën. “Maar nooit met het idee, we gaan er echt wat mee doen." Zijn advocaat noemde het ‘dirty talk’ en vroeg vrijspraak. De officier van justitie zag wel degelijk misbruik. Ze stelde dat de verdachten de jongens als lustobject zagen en eiste vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ze noemde de zaak ‘misselijkmakend, vulgair en extreem”. 'Ernstig misbruik'

De rechters vonden de aanklacht grotendeels bewezen. Voor de rechters is ook duidelijk dat het echtpaar al seksuele plannen met de jongens had voordat ze in huis kwamen. Bij allebei de uitspraken stonden de rechters stil bij de slachtoffers. 'Door zijn handelswijze heeft de verdachte de lichamelijke integriteit van de minderjarige en kwetsbare slachtoffers ernstig geschonden. Hij heeft daarnaast door zijn handelen ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de moeder van de slachtoffers in hem als pleegouder had gesteld.' De rechtbank legde 502 dagen cel op voor ontucht, aanranding en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Daarvan is een jaar voorwaardelijk. De rest van de straf hebben ze al in voorarrest uitgezeten. Ze hoeven dus niet meer terug de gevangenis in. De straf valt lager uit omdat de rechters keken naar vergelijkbare zaken en bijpassende straffen. Strenge voorwaarden

De Bosschenaren moeten zich wel aan strenge regels houden, zoals toezicht van de reclassering. Verder is opgelegd ambulante behandeling, een meldplicht en contactverbod. En ze moeten digitale omgevingen vermijden met seksueel kindermisbruik. Een hond of ander dier mogen ze niet meer hebben.

Justitiemedewerker met kinderporno bracht dit aan het licht De politie kwam de pleegvaders op het spoor bij een zaak in de Achterhoek. In 2024 kreeg de Rijksrecherche een tip over een leidinggevende (52) bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De man uit Doetinchem zou drugs verkopen voor seksfeesten bij hem thuis. Toen agenten zijn huis doorzochten vonden ze ruim 46.000 kinderpornofoto’s en honderden seksvideo’s. En de man had vrienden in Den Bosch. De justitiemedewerker kende Steven van H. al sinds zijn 15e. Steven zag hem als een vaderfiguur. Ze hadden al minstens tien jaar chatcontact. Ze wisselden kinderporno en dierenporno uit en kletsten over seks met kinderen. De justitiemedewerker is ontslagen en kreeg twee jaar cel voor het bezit van kinderporno.

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