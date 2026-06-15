Recordtransfer PSV'er Ismael Saibari naar Bayern München lijkt aanstaande

De transfer van Ismael Saibari van PSV naar de Duitse topclub Bayern München lijkt aanstaande. Volgens het ED zijn er meerdere betrouwbare bronnen in de voetballerij die bevestigen dat er tussen beide clubs een akkoord op hoofdlijnen is.

Saibari was al persoonlijk rond met Bayern en ook de clubs zouden er nu bijna uit zijn. PSV zou voor de Marokkaans-Belgische middenvelder een bedrag krijgen dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. Daarmee zou dit een recordtransfer zijn voor PSV. Het huidige record staat nu nog op naam van Cody Gakpo, die PSV eind 2023 verruilde voor de Engelse topclub Liverpool voor in totaal 49 miljoen euro.

Saibari was afgelopen voetbalseizoen de smaakmaker van PSV. Hij leidde de Eindhovense topclub naar de 27e landstitel en maakte ook grote indruk in de Champions League. Onder meer tijdens de laatste poulewedstrijd van PSV tegen Bayern. Hij leek met zijn wonderschone 1-1 PSV naar de knock-outfase te loodsen, maar een treffer vlak daarna van Harry Kane voorkwam dit. De Belgische Bayern-trainer Vincent Kompany sprak meteen na de wedstrijd met Saibari en complimenteerde hem met zijn spel en dat van PSV. Ook op het WK dat nu bezig is, maakt Saibari indruk. Met een fraaie treffer bezorgde hij Marokko een knap gelijkspel tegen Brazilië. Volgens het ED wordt de middenvelder in de Verenigde Staten medisch gekeurd. Dat kan omdat de bondsarts van het Duitse team ook de arts van Bayern München is.