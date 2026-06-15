Opnieuw ongeluk op kruising Helvoirt: 'Voet gebroken, brommer total loss'

De tijdelijke stoplichten op de N65 in Helvoirt staan zeer strak afgesteld en dat zorgt al weken voor gevaarlijke situaties. Afgelopen vrijdag ging het opnieuw mis op de kruising toen de 18-jarige dochter van Jos uit Helvoirt overstak op haar brommer. Ze werd aangereden door een auto en brak haar voet.

Jos krijgt vrijdag rond kwart voor vijf ’s middags op zijn werk een telefoontje van zijn dochter dat ze is aangereden. "Je schrikt je het leplazarus", vertelt Jos. Hij rijdt direct vanuit Oisterwijk naar haar toe. Eenmaal aangekomen zijn de politie en ambulance al ter plaatse. De dochter van Jos zit geschrokken op de grond en haar brommer staat op de kruising. Ze moet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. "Ze kwam van haar werk en reed naar huis. Ze houdt zich aan de regels, dus bij het eerste rode stoplicht bleef ze netjes wachten", legt Jos uit. Als het licht op groen springt, rijdt ze door. Bij de middenberm laat ze het gas los, omdat het volgende verkeerslicht op rood staat. Al snel springt dat licht ook op groen en dus geeft ze weer gas. "Op het moment dat haar voorwiel de autobaan op komt, ziet ze een witte auto. Ze kijkt om en toen was het al te laat."

"Dat daar nog geen dode is gevallen, daar snap ik niks van."

Het is flink schrikken voor Jos en zijn dochter, maar ook voor de automobilist. Hij reed in een auto met een dashcam. "Ik heb de beelden gezien. Je ziet mijn dochter ineens voor hem opduiken, maar je ziet ook dat de automobilist echt groen heeft. Alleen mijn dochter zegt dat zij ook groen had."

Daarom is Jos het afgelopen weekend samen met zijn zoon bij de kruising gaan kijken. "We hebben elkaar seintjes gegeven wanneer we groen hadden. Het ging een hele tijd goed, tot we allebei tegelijk groen kregen. Dat daar nog geen doden zijn gevallen, snap ik echt niet. Het is levensgevaarlijk." Wat Jos vooral dwarszit, is de reactie van de politie ter plaatse. "De agente had de dashcambeelden gezien en zei dat het lijkt alsof mijn dochter schuld heeft, omdat de auto groen had", zegt Jos. "Zo’n oordeel kun je niet trekken zonder volledig onderzoek, maar het wordt wel in het politierapport gezet." Sindsdien hebben ze niets meer van de politie gehoord. "Mijn dochter is zwaar geschrokken, haar voet is gebroken en de brommer is total loss. Er is niemand die navraag doet of nazorg biedt."

"Het moet veilig, vlot en efficiënt zijn."