Fietser geschept, bewoners slaan alarm: N65-lichten blijven zoals ze zijn

Fietsers krijgen groen, terwijl auto's en vrachtwagens nog door oranje rijden. De tijdelijke verkeerslichten bij Helvoirt op de N65 zijn zeer strak afgesteld en dat zorgt volgens weggebruikers voor levensgevaarlijke situaties. Woensdagavond werd op die kruising een fietser geschept door een vrachtauto. Rijkswaterstaat stelt dat er niets aan de hand is en past de lichten niet aan.

De N65 is een drukke verkeersader tussen Den Bosch en Tilburg waar dagelijks zo'n 55.000 voertuigen overheen rijden. Bij Helvoirt wordt gewerkt aan de kruising, onder andere om de verkeerslichten te vervangen. Bij Vught ging dat afgelopen weekend mis: de verkeerslichten waren verkeerd ingesteld. Verkeer raast door

Bij Helvoirt staan sinds een aantal weken tijdelijke verkeerslichten. Volgens weggebruikers zorgen die voor onveilige situaties. Wynand Berman uit Helvoirt maakt zich zorgen. "Het ongeluk van gisteren had honderd procent voorkomen kunnen worden. Het zijn kansloze verkeerslichten, ze zijn helemaal verkeerd afgesteld." De afgelopen dagen zag hij meerdere keren dat verschillende verkeersstromen tegelijk groen hadden, wat leidde tot bijna-ongelukken. Omroep Brabant constateerde donderdagochtend ter plaatse dat de verkeerslichten zeer strak zijn afgesteld. Als de fietsers groen krijgen, raast het verkeer van Tilburg naar Den Bosch nog met 80 kilometer per uur over de kruising. In de eerste seconden nadat het licht op rood springt, ontstaan daardoor regelmatig gevaarlijke situaties.

'Kiele kiele'

Wendy van der Sande herkent het probleem. "Als de fietsers groen krijgen, rijden de auto's richting Tilburg nog." Ook online reageren bewoners van Helvoirt massaal. "Levensgevaarlijk die N65", schrijft Sylvana. "Stoplichten stonden altijd al veel te snel op elkaar. Hoe vaak ik al niet groen heb maar toch nog even wacht, omdat er een vrachtwagen door dendert." Judith den Otter spreekt van een situatie die "kiele-kiele" is de laatste dagen. 'Veilig, vlot en efficiënt'

Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om in te grijpen. Volgens een woordvoerder staan de tijdelijke verkeerslichten hetzelfde ingesteld als de lichten die er al twintig jaar stonden. "Ze zijn volgens richtlijnen ingesteld. Het moet veilig, vlot en efficiënt zijn." De woordvoerder stelt dat het technisch onmogelijk is dat twee kruisende verkeersstromen tegelijk groen krijgen. "Het gaat vaak om menselijk gedrag. Automobilisten moeten zich gedragen naar de kleuren en bij twijfel altijd remmen." Op 21 juni worden de tijdelijke lichten vervangen door nieuwe, met nieuwe instellingen. Rijkswaterstaat maakt dat kenbaar via borden.