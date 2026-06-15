Brandweer rukt 39 keer uit naar dier in mestput, LTO betwijfelt cijfers

Wakker Dier luidt de noodklok over het aantal dieren dat jaarlijks door de vloer van een stal zakt en in een mestput valt. Vorig jaar rukte de brandweer landelijk 218 keer uit voor een dier in de put, in Brabant ging het om 39 meldingen. Ook de brandweer onderschrijft dat aantal, maar Landbouworganisatie LTO trekt de cijfers juist in twijfel.

"Ieder incident met vee is er een te veel", benadrukt de brancheorganisatie voor onder andere de veehouderij in een verklaring. "Veehouders gaan zorgvuldig met hun dieren om en doen er alles aan om incidenten te voorkomen." Wakker Dier nam het aantal 112-meldingen in 2025 onder de loep. Maandagochtend publiceerde de organisatie de analyse. De uitkomst: er zouden vorig jaar 218 ongelukken zijn geweest waarbij vee door oude stalsysteemvloeren zakte en in de mestput belandde. In Brabant zou het alleen al om 39 incidenten gaan. Onjuist

Maar volgens LTO is die conclusie veel te kort door de bocht. De brandweer komt volgens de organisatie inderdaad vier keer per week in actie bij meldingen waarbij dieren zoals varkens, geiten, koeien en paarden betrokken zijn. Maar dat betekent niet dat het altijd gaat om dieren die vastzitten in de mest. "Dit betreft alle soorten incidenten die met vee aan de orde kunnen zijn, bijvoorbeeld ook het in veiligheid brengen van landbouwhuisdieren die in een sloot zijn geraakt."



'LTO wil positieve pr'

Volgens Jetty Middelkoop, specialist mestgassen bij de brandweer, is de reactie van LTO "schandalig". Dat zegt ze tegen de NOS. De melding 'Dier in put/kelder' is volgens haar echt bedoeld voor een dier dat in een mestput is gevallen. "De meldingskwalificatie voor een dier in een sloot is echt anders. De LTO wil vooral positieve pr."

Wakker Dier haalde in een statement ook incidenten van de afgelopen week aan. Zo ging het onder meer mis in Friesland en Groningen. Ook zou er een melding zijn gedaan van een incident aan de Heikantsehoeve in Berlicum. "Zolang dieren boven liters mest blijven staan, zullen deze drama’s zich blijven herhalen", stelde de dierenbelangenclub. Verouderde stal

Ook in Den Bosch ging het afgelopen week goed mis. Daar belandden tientallen varkens in een mestput nadat de vloer het begaf. De dieren zaten bijna de hele dag vast en de brandweer zette een grote reddingsactie op touw. Voor meerdere varkens kwam de hulp te laat. Volgens LTO zou er bij de bekende gevallen sprake zijn van verouderde stalsystemen. "In de voorbeelden die bij ons bekend zijn, had de veehouder al een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe stal, en het slopen van de verouderde stal." De organisatie kan niet expliciet zeggen dat dit ook het geval zou zijn bij het incident met de varkens in Den Bosch. Impasse door de regels

Volgens de belangenorganisatie zorgen bureaucratische hordes ervoor dat de oude systemen nog steeds gebruikt worden. "Deze vergunningen worden inmiddels al jarenlang niet vrijgegeven. We verwachten en hopen dat het kabinet eind juni met plannen komt om deze impasse te doorbreken." Ook staatssecretaris Silvio Erkens onderstreepte het probleem. Hij stelde eerder dat er meer aandacht nodig is voor het onderhoud en de vervanging van stalvloeren. Deze zomer komen er nieuwe regels voor de veehouderij, maar over stalvloeren staat daar niets in.