Hoefkens vertrekt alsnog bij NAC en gaat naar OH Leuven

Carl Hoefkens (47) vertrekt bij NAC Breda. De Belgische trainer staat op het punt om aan de slag te gaan bij OH Leuven. Na de degradatie uit de Eredivisie liet Hoefkens zelfs weten dat hij "nog niet klaar" was bij NAC en door te willen. Supporters dachten daar heel anders over: na een dramatisch seizoen zagen zij het liefst zijn kop rollen.

Kort na de degradatie sprak de trainer nog zijn vertrouwen uit in een langer verblijf in Breda. Hij noemde zichzelf daarbij “een vechter, iemand die uit is op revanche en er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken.”

De overstap naar OH Leuven hing al langer in de lucht. De naam van Hoefkens werd de afgelopen maanden regelmatig genoemd bij de Belgische club. Toch leek een vertrek bij NAC tot op heden niet aan de orde.

Hoewel hij zich strijdlustig uitliet, zagen supporters hem het liefst meteen vertrekken. Tijdens het degradatieduel hingen in het stadion spandoeken met pittige boodschappen aan het adres van de trainer.

De deal tussen Hoefkens en OH Leuven zou nu zo goed als rond zijn, meldt Het Laatste Nieuws (HLN). In Leuven moet hij de opvolger worden van Felice Mazzu, die na het seizoen vertrok. De club wil met Hoefkens bouwen aan een project voor de langere termijn.

Degradatie

Carl Hoefkens begon in 2024 als trainer van NAC Breda, maar wist de club niet in de Eredivisie te houden. Na een moeizaam seizoen eindigde NAC op een degradatieplaats en keerde de club terug naar de Keuken Kampioen Divisie.

Voor Hoefkens betekent de overstap een terugkeer naar thuisland België. Eerder was hij hoofdtrainer van Club Brugge en Standard Luik.

Omdat de Belg nog een doorlopend contract heeft bij NAC, ontvangt de Bredase club naar verwachting een vergoeding voor zijn vertrek. NAC heeft het vertrek nog niet officieel bevestigd.