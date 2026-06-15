Parochie bidt iedere dag voor kinderen na barbecue-drama: 'Een trauma'

De twee kinderen die tijdens Pinksteren zwaargewond raakten nadat hun vader spiritus op het vuur spoot bij een kerkbarbecue, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Dat vertelt priester Rian Supardi tegen Omroep Brabant. Het ongeluk heeft diepe sporen achtergelaten in de kerkgemeenschap. "We bidden elke dag voor ze."

Ook de vader en de moeder raakten lichtgewond door het vuur. De kinderen werden onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Steekvlam Twee kinderen, een jongen en een meisje, stonden te dicht bij het vuur toen hun vader spiritus op het vuur gooide. Er ontstond een grote steekvlam, waarbij de kinderen in hun gezicht en op hun lichaam werden geraakt.

Het had een gezellige barbecue moeten worden tijdens het pinksterweekend. Zoals ieder jaar hield de Augustinusparochie op de binnenplaats van de Franciscuskerk in Breda een bijeenkomst. Na de mis trok de groep naar buiten voor een barbecue. Daar ging het gruwelijk mis.

'Een trauma'

De nasleep van het ongeluk is bijna een maand later nog altijd voelbaar binnen de parochie. Priester Supardi zag het ongeluk gebeuren en heeft er zelf nog altijd last van. "Het is een trauma", vertelt hij. "Soms word ik 's avonds wakker en zie ik het weer voor me."

Het ongeluk maakte zo veel indruk dat hij besloot met mensen te praten voor ondersteuning. "Langzaamaan begin je het te verwerken." Ondertussen liggen de twee kinderen nog altijd in het ziekenhuis. Volgens de priester hebben zowel het meisje als de jongen operaties ondergaan. "Afgelopen week hebben ze de dode huid bij het jongetje verwijderd."

Klap voor de gemeenschap

Supardi doet ondertussen alles wat hij kan om de familie bij te staan. "We bidden iedere dag voor ze, we bidden rozenkransen en ook elke zondag", vertelt hij.

Ook in de andere vier kerken van de Augustinusparochie wordt voor de kinderen gebeden. "We zijn gelovig, dat is wat we doen", legt hij uit. De priester zou graag meer willen doen om de familie te helpen, maar heeft nog geen contact gekregen met de vader van de gewonde kinderen. "Ze hebben de tijd nodig."

De familie is al jaren vaste bezoeker van de kerk. Volgens de priester zaten ze steevast iedere zondag in de kerkbanken. De klap voor de gemeenschap is dan ook enorm. "Iedereen vindt het heel erg. Ze horen bij ons, het zijn onze mensen."

Slachtofferhulp

"We willen iets doen, zorgen dat ze alles op orde hebben door ze bijvoorbeeld financieel te steunen. We hebben ook een kaart gestuurd", gaat hij verder. "Ik heb ze als priester nog niet mogen bezoeken in het ziekenhuis, maar ik wacht rustig af."

In de tussentijd blijft de betrokkenheid van de kerkgemeenschap groot. Kerkbezoekers die het ongeluk van dichtbij meemaakten, hebben de mogelijkheid gekregen contact op te nemen met Slachtofferhulp.